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Масштабное распространение саранчи в области Абай не ожидается

Масштабного распространения саранчи в области Абай не ожидается, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 10:52 Фото: pxhere
Своевременно выполненная обработка в сельских районах региона позволяет эффективно бороться с нашествием саранчовых и предотвратить их распространение. Тем не менее мониторинг ситуации проводится регулярно, чтобы уберечь будущий урожай, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя Управления сельского хозяйства области Абай Ертая Куанбаева, борьба с саранчой проводится в 8 районах региона. Общая расчетная площадь обработки против саранчи составляет 77,4 тыс. га. Задействованы легкая авиация и специальные средства.

"На сегодняшний день задействованы один сверхлегкий самолет и 13 надземных вентиляционных опрыскивателей. Мероприятия по борьбе со стадной саранчой проводятся в 8 районах (Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Урджарский и Жанасемейский районы), на сегодняшний день обработано 19,13 тыс. га (по азиатской саранче – 6,03 тыс. га, по итальянскому прусу – 13,1 тыс. га)", – отметил глава ведомства.

На мероприятия против саранчовых в текущем году из местного бюджета выделены необходимые средства, подрядчиком выступает ТОО "SATTI TULEK".

"По территориям распространения отдельных особей в 5 районах начата обработка и обработано 2 тыс. га. 12 июня на 5-45 километрах автотрассы села Караул (Акшатауский сельский округ) города Аягоз, на территории Кызылкесикского сельского округа Аксуатского района отмечено распространение саранчи", – заключил Ертай Куанбаев.

Тем не менее своевременно были отправлены четыре опрыскивателя и проведена обработка. На данный момент опасности нет. В целом, ситуация находится на контроле властей, масштабное распространение саранчи не ожидается.

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