Нашествие саранчи: насколько опасен вредитель и как с ним борются

Несколько регионов страны пострадали от саранчи. Борьба на казахстанских полях проходит регулярно. В стране пытаются остановить нашествие стадных саранчовых даже с помощью авиации и дронов, но почему эта проблема возникает снова и снова из года в год – в материале Zakon.kz.

1 мая Министерство сельского хозяйства Казахстана объявило, что 456 тыс. гектаров угодий заселены саранчовыми вредителями. При этом на 354 тыс. из них зафиксировано превышение экономического порога вредоносности, то есть нанесен ущерб, который угрожает урожаю.

Какие есть методы борьбы с прожорливыми насекомыми и почему происходят вспышки активности саранчи? Или меры предотвращения массового размножения не всегда эффективны? Мы поговорили со специалистами, чтобы найти ответ на эти вопросы.

Как рассказали в Казахском научно-исследовательском институте защиты и карантина растений имени Жазкена Жиембаева (КазНИИЗиКР), саранчовые, особенно в аридных зонах, где сухой климат с высокими температурами воздуха, ежегодно наносят значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям, пастбищам и сенокосам. И все потому, что, отличаясь миграционной способностью, высокой резистентностью, чрезвычайной вредоносностью, демонстрируют мастерство приспособления. Особенно удается это саранче, когда благоволят природные условия.

"В развитии саранчовых прослеживается ярко выраженная цикличность, в среднем через каждые 10-11 лет приводящая к вспышкам массового размножения, которые длятся на протяжении нескольких лет. При этом потепление климата также способствует увеличению площадей их распространения", – объяснили в Институте защиты и карантина растений.

По словам ученых, каждый вид саранчовых предпочитает определенные стации обитания и растительности, является многоядным вредителем. В Казахстане выявили три самых опасных вида саранчи: итальянская, азиатская и мароккская.

Итальянский прус в степной зоне предпочитает пастбищную растительность, при этом наносит огромный ущерб зерновым культурам. Мароккская саранча на юге наносит вред почти всем культурным растениям, естественным пастбищам и сенокосам. Азиатская саранча предпочитает прибрежные зоны, заросшие тростником, при высокой численности начинает угрожать близлежащим культурным растениям. Нестадные саранчовые ежегодно со стаций обитания мигрируют на посевы сельскохозяйственных культур, приводя к необходимости проведения краевых обработок на огромных площадях.

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С чем же связано увеличение количества саранчи и что способствует ее размножению?

Как считают ученые КазНИИЗиКР, проблема массовых размножений насекомых в течение многих десятилетий занимает одно из центральных мест в экологических исследованиях во всем мире. Однако до настоящего времени повторяемость вспышек массовых размножений некоторых видов вредных насекомых все еще остается предметом размышлений.

"В отечественной и зарубежной экологической литературе давно дискутируется вопрос о связи популяционных циклов насекомых и других животных с многолетней динамикой солнечной активности. Этот вопрос, выросший в теоретическую проблему о возможности использования показателей солнечной активности в качестве критерия для прогнозирования появления вредителей сельскохозяйственных культур, всегда затрагивал основы теории динамики популяций", – отмечают ученые.

По их мнению, довольно ярко выраженная цикличность прослеживается в развитии итальянской саранчи, динамика численности которой совпадает с многолетними изменениями солнечной активности, приводящая к вспышкам массового размножения в среднем каждые 11 лет.

Пики массового размножения азиатской саранчи в Казахстане за последние десятилетия отмечались в 2001, 2009 и 2014 годах, то есть практически через 5-8 лет. На периодические вспышки массового размножения азиатской саранчи в первую очередь влияют подъем и спад уровня водоемов.

Такой факт отмечается и в отношении мароккской саранчи, пики массового размножения которой происходили через 4-8 лет, на что влияют в первую очередь погодно-климатические условия. Таким образом, явно выраженной корреляции между цикличностью солнечной активности и вспышками массовых размножений у этих двух видов не прослеживается.

В целом же, отмечают специалисты, увеличение численности стадных саранчовых связано с теплой и сухой погодой, способствующей ускоренному развитию насекомых.

"Климатические изменения, особенно засушливые весны, создают идеальные условия для выживания и размножения. Нарушение агротехнических мероприятий и снижение объемов профилактической обработки угодий также усиливают проблему. Кроме того, миграция саранчи из соседних стран способствует расширению очагов заражения. Биологическая особенность саранчи переходить в стадную форму при высокой плотности делает вспышки особенно опасными", – считают ученые.

Плюс ко всему саранча, как и все живые организмы, способна мутировать и приспосабливаться к изменениям окружающей среды, в том числе и химическим препаратам. Вследствие этого, несмотря на колоссальные объемы химических обработок в миллионы гектаров, наблюдаются периодически возникающие вспышки массового размножения этого вредителя.

В каких регионах саранча наиболее активна

По данным РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК, в 2025 году в Казахстане прогнозируется распространение стадных видов саранчовых на площади 2,1 млн гектаров.

На сегодняшний день в южных регионах полным ходом идет химическая обработка против мароккской саранчи. В юго-восточном регионе отмечено начало отрождения итальянской саранчи.

Наибольшая угроза наблюдается в Костанайской, Актюбинской областях от итальянской саранчи и в Туркестанской области – мароккской саранчи, где в прошлом году также были зафиксированы крупные очаги вредителей. Потенциально могут пострадать Восточно-Казахстанская и Павлодарская области.

Сколько гектаров и в каком регионе заселены саранчой?

Наибольшие площади заселения ожидаются в Костанайская области – около 776 тыс. гектаров, в Актюбинской – примерно 784 тыс. га, в Туркестанской – 372 тыс. га. Также очаги саранчи зафиксированы в Восточно-Казахстанской области.

В этой связи Министерство сельского хозяйства Казахстана держит на особом контроле все защитные мероприятия против стадных видов вредных саранчовых, финансовые средства на которые выделяются из государственного бюджета. Обработке подлежат все площади, заселенные саранчовыми с численностью выше установленного порога вредоносности – три и выше экземпляров на 1 квадратный метр для стадных видов.

"По официальным данным Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК, проведение защитных мероприятий против стадных саранчовых в 2025 году осуществляется различными видами техники, в том числе 24 самолетами типа Ан-2, 33 суднами сверхлегкой авиации (СЛА), 98 аэрозольными газогенераторами (ГАРД), 239 наземными опрыскивателями и 49 дронами". Минсельхоз РК

Как отметили в Институте защиты и карантина растений, в борьбе с саранчой наиболее широко применяется ультрамалообъемное опрыскивание (УМО) как в нашей стране, так и во всем мире, в частности в странах Африки. Этот способ считается наиболее эффективным и экономичным с точки зрения того, что при использовании такой технологии наличие воды для приготовления рабочего раствора для обработки не требуется.

Фото: primeminister.kz

"Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО) активно внедряет международные стандарты и методы защиты по борьбе с саранчой, предпочтительно на основе применения ультрамалообъемного опрыскивания (УМО). Следует отметить, что первые попытки ФАО внедрить метод УМО в начале 2000 годов в практику борьбы с саранчой в Казахстане не нашли своего продолжения. К сожалению, на сегодняшний день в списке пестицидов, разрешенных к производству (формуляции), ввозу, хранению, транспортировке, реализации и применению на территории Казахстана, отсутствуют препараты для УМО, предназначенные против вредных саранчовых", – рассказали специалисты института.

По их мнению, для успешного проведения противосаранчовых мероприятий необходимо использование современной универсальной опрыскивающей техники, предназначенной как для МО (малообъемного), так и УМО-опрыскивания, с научным сопровождением.

Какие препараты применяют в борьбе с саранчой и вредят ли они растениям и другим насекомым

Так, список пестицидов, разрешенных для применения против саранчовых в Казахстане, насчитывает 85 химических и шесть биологических препаратов. При этом безопасными для окружающей среды являются биологические средства защиты растений.

"Несомненно, все химические средства защиты растений проявляют токсическое воздействие на полезную энтомофауну. Для уменьшения вредного воздействия на животный мир и человека следует строго соблюдать регламенты применения пестицидов: норму расхода, расход рабочей жидкости, способ, время обработки и необходимые ограничения. В соответствии со списком для каждого химического препарата указывается так называемый "срок ожидания" – срок последней обработки до сбора урожая", – рассказали специалисты.

Чтобы саранча не нанесла колоссальный вред, фермерам следует заранее готовиться к возможному нашествию, особенно в уязвимых регионах, говорят ученые. Важно регулярно проводить мониторинг посевов и прилегающих пастбищ на наличие личинок и взрослых особей. При первых признаках обнаружения необходимо оперативно обращаться в местные органы фитосанитарного контроля.

Фото: primeminister.kz

Эффективный мониторинг и своевременные меры – ключ к сдерживанию их развития и распространения, убеждены специалисты.

Могут ли эти коварные насекомые грозить пастбищам и полям крупных городов?

Такие города, как Алматы, Астана и Шымкент, нечасто страдают от нашествия саранчи. Но есть ли такой риск в текущем году?

Как заверили ученые института, поскольку инфраструктура городов вследствие хозяйственной деятельности и строительства не является естественным местом обитания для их развития, ощутить на себе тяжесть губительного воздействия от прожорливых насекомых такие города вряд ли сумеют. Но возможны залеты в города в периоды нашествия стадных саранчовых из-за вспышек их массового размножения.

По данным ученых института, последний раз массовый залет итальянской саранчи наблюдался в 2000 году в Астане.

В 2024 году в Казахстане прогнозировалось, что саранча может повредить посевы на площади до 2,4 млн гектаров. Однако благодаря проведенным защитным мероприятиям фактические потери оказались значительно ниже. По данным Министерства сельского хозяйства, в Костанайской области было зафиксировано повреждение лишь 500 гектаров посевов.

Тем не менее представители фермерских хозяйств сообщали о более значительных потерях. В частности, в трех районах Костанайской области аграрии заявили о повреждении около 23 тыс. гектаров сельхозугодий.

Таким образом, несмотря на официальные данные, реальные потери урожая от нашествия саранчи в 2024 году могли быть значительно выше, особенно в наиболее пострадавших регионах.