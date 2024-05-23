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Три региона под угрозой: миллиарды тенге потратят из резерва правительства на борьбу с саранчой

Три региона под угрозой: миллиарды тенге потратят из резерва правительства на борьбу с саранчой , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 13:24 Фото: pxhere
В трех регионах Казахстана ожидают нашествие саранчи в 2024 году. В Министерстве сельского хозяйства (МСХ) рассказали, как будут бороться с вредителями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Исполняющий обязанности председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Дархан Абдикаримов рассказал, что в Казахстане обитает более 270 видов саранчовых насекомых, из которых 10-15 видов являются опасными вредителями зерновых, овощных культур, пастбищ и сенокосных угодий. Наиболее опасными и вредоносными являются стадные виды саранчовых – азиатская, мароккская и итальянский прус. 

"В 2024 году прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 2 538,035 тыс. га. При этом наибольшее распространение ожидается в Актюбинской – 784 тыс. га, Костанайской – 776 тыс. га и Туркестанской областях – 271 тыс. га", – отметил Дархан Абдикаримов.

По его словам, также постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях. Казахстанские специалисты проводят совместные обследования с узбекскими и российскими экспертами. 

"Для борьбы со стадными саранчовыми из республиканского бюджета и резерва правительства выделили 8,1 млрд тенге. Пестициды отправлены во все регионы, за исключением Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, поскольку в этих регионах обработка начнется позднее", – добавил Абдикаримов.

Обработка будет проводиться наземными, вентиляторными и штанговыми опрыскивателями, аэрозольными газогенераторами, самолетами, БПЛА и ранцевыми опрыскивателями.

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Летом 2023 года полчища саранчи заполонили два района Костанайской области – Жангельдинский и Амангельдинский. Через некоторое время на неприятное соседство пожаловались в Актюбинской области.

Тогда нашествие саранчи в МСХ связали с солнечной активностью. 

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