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Поднимут ли в Казахстане порог подписей петиций, рассказала Балаева

Техника , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 14:29 Фото: pexels
Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Сената рассказала, планируют ли поднять порог подписей петиций выше 50 тыс., чтобы их принимали к рассмотрению, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в обществе уже поднимается такой вопрос.

"Те стороны, которые не согласны друг с другом, уже поднимают вопросы, что нужно увеличивать порог голосов и количество государственных органов, которые рассматривают петиции. Мы, конечно, будем вынуждены и эти предложения рассматривать. Мы не должны позволить, чтобы какие-либо вопросы вызывали рознь в обществе. Поэтому важно слышать мнение населения. Последние недели понимается вопрос о том, что нужно увеличить порог при рассмотрении петиций", – ответила Балаева.

Также министра попросили прокомментировать сообщения о том, что студентов и госслужащих заставляют подписывать нужные петиции.

"Я с этим не соглашусь, поскольку у каждого госоргана есть свои должностные полномочия, цели и задачи, и в их рамках они работают. Нет смысла искусственно что-либо продвигать. Многие вопросы, которые выносят на петиции, актуальны для нашего общества. Конечно, одних интересуют экономические вопросы, других социальные, третьих – духовно-культурные. Слава Богу, мы сформировали открытое общество. И я полагаю, что это результат того, что реформы президента уже работают и общество меняется", – заключила она.

Ранее петиция с требованием отменить перевод времени в Казахстане набрала 50 тыс. голосов.

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