Аида Балаева озвучила решение по петиции о запрете пропаганды ЛГБТ

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева озвучила позицию ведомства относительно петиции против пропаганды ЛГБТ, сообщает Zakon.kz.

Она напомнила, что петиция о полном запрете открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ, с призывом защитить и оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования нетрадиционных сексуальных отношений поступила на рассмотрение Министерства культуры и информации 10 июня 2024 года.

"Данный вопрос вызвал широкий общественный отклик и активные обсуждения, поскольку сегодня правам человека уделяется большое внимание со стороны государства и казахстанцы активно участвуют в обсуждениях общественно-важных тем и формировании государственной политики. В рамках президентских реформ в Казахстане создаются все необходимые законодательные условия для демократического развития, защиты прав человека и укрепления верховенства закона, одним из которых является институт петиций", – сказала Аида Балаева.

Она продолжила, что в соответствии с нормами Конституции и международными обязательствами Казахстан реализует политику недискриминации, в основе которой лежит задача обеспечить устойчивость соблюдения конституционных гарантий, терпимости и неконфликтности в обществе.

"В обсуждении столь важной для общества петиции приняло участие большое количество казахстанцев, чьи мнения по поставленным вопросам разделились. В состав Рабочей группы вошло 45 человек, представляющих целые страты нашего общества – это представители заинтересованных государственных органов, депутаты Парламента РК, общественные объединения, эксперты и все заинтересованные стороны. Таким образом, в орбиту обсуждения вопроса вошла большая часть нашего общества". Аида Балаева

По ее словам, во время проведения двух заседаний Рабочей группы и широких экспертных обсуждений была проделана масштабная работа по анализу поступивших к петиции комментариев. Был дан сравнительно-правовой анализ национальных и международных нормативных правовых актов, изучен международный опыт регулирования поднимаемых в петиции вопросов, проведены консультации с ведущими национальными научно-исследовательскими организациями и экспертами.

Участники Рабочей группы учли весь спектр мнений, предложений и аргументов, научно-исследовательских материалов и обращений по предмету петиции, представленных международными и казахстанскими неправительственными организациями.

"И тем не менее, данной работы недостаточно для окончательного принятия решения по петиции. Исследования и обсуждения показали, что в настоящий момент мы должны продолжить масштабную работу в этом направлении, досконально изучить вопрос, выработать реальные механизмы его регулирования. Для этого требуется время", – отметила министр.

Однако, по ее словам, позиция Министерства культуры и информации – частично поддержать петицию в части защиты прав и обеспечения безопасности несовершеннолетних.

"На фоне роста преступлений против половой неприкосновенности детей, требование "защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений, включая нетрадиционные" является актуальным и необходимым. Чрезвычайно важно, чтобы наши дети взрослели и развивались в безопасном информационном пространстве", – пояснила Балаева.

Она резюмировала, что наш поколенческий долг – дать детям правильные духовно-нравственные ориентиры, культивировать в них традиционные семейные ценности, создать условия для приверженности национальному культурному наследию и сохранению своего генетического кода.

9 июня 2024 года стало известно, что петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!", запущенная на официальном портале E-Petition.kz, собрала 50 тыс. подписей. Во время заседаний по ее рассмотрению участники Рабочей группы озвучивали свои позиции по этому вопросу. 1 августа председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров озвучил проект решения по петиции против пропаганды ЛГБТ.