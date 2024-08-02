Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аида Балаева озвучила решение по петиции о запрете пропаганды ЛГБТ

Балаева, петиция против ЛГБТ, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 16:57 Фото: primeminister.kz
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева озвучила позицию ведомства относительно петиции против пропаганды ЛГБТ, сообщает Zakon.kz.

Она напомнила, что петиция о полном запрете открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ, с призывом защитить и оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования нетрадиционных сексуальных отношений поступила на рассмотрение Министерства культуры и информации 10 июня 2024 года.

"Данный вопрос вызвал широкий общественный отклик и активные обсуждения, поскольку сегодня правам человека уделяется большое внимание со стороны государства и казахстанцы активно участвуют в обсуждениях общественно-важных тем и формировании государственной политики. В рамках президентских реформ в Казахстане создаются все необходимые законодательные условия для демократического развития, защиты прав человека и укрепления верховенства закона, одним из которых является институт петиций", – сказала Аида Балаева.

Она продолжила, что в соответствии с нормами Конституции и международными обязательствами Казахстан реализует политику недискриминации, в основе которой лежит задача обеспечить устойчивость соблюдения конституционных гарантий, терпимости и неконфликтности в обществе.

"В обсуждении столь важной для общества петиции приняло участие большое количество казахстанцев, чьи мнения по поставленным вопросам разделились. В состав Рабочей группы вошло 45 человек, представляющих целые страты нашего общества – это представители заинтересованных государственных органов, депутаты Парламента РК, общественные объединения, эксперты и все заинтересованные стороны. Таким образом, в орбиту обсуждения вопроса вошла большая часть нашего общества".Аида Балаева

По ее словам, во время проведения двух заседаний Рабочей группы и широких экспертных обсуждений была проделана масштабная работа по анализу поступивших к петиции комментариев. Был дан сравнительно-правовой анализ национальных и международных нормативных правовых актов, изучен международный опыт регулирования поднимаемых в петиции вопросов, проведены консультации с ведущими национальными научно-исследовательскими организациями и экспертами.

Участники Рабочей группы учли весь спектр мнений, предложений и аргументов, научно-исследовательских материалов и обращений по предмету петиции, представленных международными и казахстанскими неправительственными организациями.

"И тем не менее, данной работы недостаточно для окончательного принятия решения по петиции. Исследования и обсуждения показали, что в настоящий момент мы должны продолжить масштабную работу в этом направлении, досконально изучить вопрос, выработать реальные механизмы его регулирования. Для этого требуется время", – отметила министр.

Однако, по ее словам, позиция Министерства культуры и информации – частично поддержать петицию в части защиты прав и обеспечения безопасности несовершеннолетних.

"На фоне роста преступлений против половой неприкосновенности детей, требование "защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений, включая нетрадиционные" является актуальным и необходимым. Чрезвычайно важно, чтобы наши дети взрослели и развивались в безопасном информационном пространстве", – пояснила Балаева.

Она резюмировала, что наш поколенческий долг – дать детям правильные духовно-нравственные ориентиры, культивировать в них традиционные семейные ценности, создать условия для приверженности национальному культурному наследию и сохранению своего генетического кода.

9 июня 2024 года стало известно, что петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!", запущенная на официальном портале E-Petition.kz, собрала 50 тыс. подписей. Во время заседаний по ее рассмотрению участники Рабочей группы озвучивали свои позиции по этому вопросу. 1 августа председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров озвучил проект решения по петиции против пропаганды ЛГБТ.

Читайте также

МИД, казахстанцы, обращение, Ближний Восток, Израиль, Ливан
Казахстанцев попросили не ездить в ряд стран Ближнего Востока
29 сентября пройдет самое масштабное беговое событие в Центральной Азии
Almaty Marathon: 29 сентября пройдет самое масштабное беговое событие в Центральной Азии
Арман Шаккалиев, петиция об отмене перевода часов, отказ, решение
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Ирина Капитанова
Министерство культуры и информации Балаева Аида 2024 год ЛГБТ Петиции
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Петиция
Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов
Правда ли, что в Казахстане взломали сайт ЦОНов – ответ eGov
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: