Еще одну петицию, набравшую 50 тыс. подписей, рассмотрят в Казахстане

Петиция о запрете чиновникам азартных игр набрала 50 тыс. подписей и ушла на рассмотрение в ответственный госорган, сообщает Zakon.kz.

Она была опубликована 29 мая 2024 года в адрес Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

"Необходимо ввести полный и беспрекословный запрет на азартные игры для госслужащих, бюджетников, военных, работников КНБ, МВД и других силовиков. Это, как любят говорить наши чиновники, "снизит коррупционные риски". Наши чиновники еще любят ссылаться на международный опыт. Так вот, в странах, таких как Филиппины и Монголия, уже действуют подобные запреты. И среди наших чиновников не должно быть лудоманов", – говорится в тексте петиции.

Сейчас она направлена на рассмотрение в министерство. Срок рассмотрения рабочей группой составит до 40 дней с момента регистрации петиции.

Это уже не первая петиция, которая набрала нужное количество подписей. Так, ушли на рассмотрение петиции против пропаганды ЛГБТ и перевода времени.