Петиция с требованием отменить перевод времени в Казахстане набрала 50 тыс. голосов

В Казахстане широко и бурно обсуждается тема перевода времени на единый часовой пояс. Жители страны даже создали петицию. И сегодня, 7 июня 2024 года, она набрала необходимый порог подписей, а именно 50 тысяч голосов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, публикованной на сайте онлайн-петиций, теперь петицию под названием "Вернуть время обратно назад", созданную 22 апреля, направили в госорган на рассмотрение.

Фото: epetition.kz





"Петиция, опубликованная на официальном портале "E-Petition.kz", собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения. Согласно статье 90-4 АППК РК, после достижения порога в 50 тысяч подписей, Министерство торговли и интеграции РК приняло петицию к рассмотрению. В соответствии со статьей 90-5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации", – прокомментировали в Минторговли.

Министерство торговли и интеграции РК организует работу рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства.В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года на всей территории Казахстана установили единый часовой пояс (UTC+5). Подробнее – по ссылке.

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Пару дней назад заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин высказался о возвращении прежнего часового пояса. Он отметил, что для рассмотрения этого вопроса запущенная петиция против единого часового пояса должна набрать 50 тыс. голосов.