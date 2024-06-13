Новую магистральную сеть газоснабжения строят в Наурызбайском районе Алматы

Почти 7 км газопровода строят для развития Наурызбайского района Алматы. Тысячи жителей города будут обеспечены стабильным газоснабжением.

Глава мегаполиса Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда ознакомился с ходом строительства магистральных сетей газоснабжения в Наурызбайском районе Алматы.



По заказу управления энергетики и водоснабжения в активно развивающемся Наурызбайском районе построят новый газопровод высокого давления протяженностью 6,7 км.

Фото: акимат Алматы





Договор с подрядчиком ТОО "Akbars stroy Ltd" был заключен в феврале текущего года.



Акиму Алматы доложили, что работы идут по плану: на данный момент проложено 168 м труб на участке ЖК "Alma City", ведутся траншейные работы по пр. Алатау, где уже проложено 825 м труб, по ул. Сабденова методом прокола протянуто 96 м газопровода.

Фото: акимат Алматы





Ерболат Досаев отметил необходимость прокладывания сетей газоснабжения, учитывая перспективную застройку района, для исключения перегрузки и сбоев в будущем.



Введение в эксплуатацию нового магистрального газопровода решит многолетнюю проблему жителей присоединенной к городу территории, которую обслуживал частный поставщик.

Фото: акимат Алматы





Также стабильным газоснабжением будут охвачены 3 тыс. жителей новостроек: ЖК Alma City, "Елим-aй 4", КГ "Елисейские поля" и перспективной застройки.



Завершение строительства ожидается в октябре 2024 года.



В целом в Алматы уровень газификации составляет 99,4%.