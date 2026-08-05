В Калкамане-2 завершили строительство 594 квартир: аким Наурызбайского района Алматы показала новый ЖК

В Наурызбайском районе Алматы прошел пресс-тур для представителей СМИ, организованный Региональной службой коммуникаций города Алматы.

Вместе с журналистами объекты посетила аким района Назира Тогизбаева, которая рассказала о ходе реализации ключевых проектов и перспективах развития района.

Первой точкой маршрута стал жилой комплекс в микрорайоне Калкаман-2. Здесь в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2029 года реализуется масштабный проект по строительству многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения.

Фото: акимат города Алматы

Проект стартовал в апреле 2024 года. Генеральным подрядчиком выступает ТОО "Казстройподряд". Уже в августе текущего года объект планируют полностью ввести в эксплуатацию.

Как отметила аким района, проект имеет важное социальное значение и направлен на обеспечение алматинцев доступным и комфортным жильем. На семи строительных площадках возводятся современные многоквартирные дома, в которых предусмотрены 594 квартиры общей площадью более 34 тысяч квадратных метров.

"Как вы знаете, одним из приоритетных направлений, которое неоднократно подчеркивал глава государства, – это строительство доступной, качественной инфраструктуры, доступное жилье должно быть. И в Наурызбайском районе за последние пять лет только социально уязвимым слоям населения было выделено свыше 5600 квартир. Только за последние три года у нас построено более одного миллиона квадратных метров жилья. И из них более 710 – это именно жилье эконом-класса", – отметила аким района.

Фото: акимат города Алматы

Будущим новоселам будут доступны 184 однокомнатные, 248 двухкомнатных и 162 трехкомнатные квартиры. Внутренние строительные и отделочные работы уже полностью завершены. Сейчас основные усилия сосредоточены на благоустройстве прилегающей территории: ведется устройство тротуаров, озеленение и создание комфортной среды для жителей.

Во время пресс-тура журналисты смогли ознакомиться с ходом работ, оценить степень готовности домов и задать интересующие вопросы представителям подрядной организации и районного акимата.

"В этом жилом комплексе очень удобные квартиры. Проект состоит из семи девятиэтажных жилых домов. Здесь предусмотрена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, в каждом доме предусмотрены пассажирский и грузовой лифты. Квартиры сдаются с чистовой отделкой. Это позволяет жителям заселиться сразу после получения жилья, не неся дополнительных расходов на ремонт", – рассказал представитель подрядной организации ТОО "КазСтройПодряд" Диас Кабдыгалиев.

Фото: акимат города Алматы

По словам Назиры Тогизбаевой, развитие жилищной инфраструктуры остается одним из приоритетов Наурызбайского района, который сегодня является одним из самых быстрорастущих районов мегаполиса. Реализация подобных проектов позволяет не только увеличивать жилищный фонд, но и формировать современные городские пространства с необходимой социальной и инженерной инфраструктурой.

"На сегодняшний день строится 176 многоквартирных жилых домов. Общая площадь – 443 квадратных метра. Всего строится 6165 квартир. Жилье эконом-класса из них – это 64 жилых дома, которые будут построены в этом году. Это 208 тысяч квадратных метров жилья. Это значит, что в этом году будут обеспечены жильем 3625 семей", – подчеркнула аким района.

Завершение строительства и благоустройства жилого комплекса в Калкамане-2 станет еще одним шагом в обеспечении жителей Алматы качественным и доступным жильем.