Аким Алматы в Ауэзовском районе посетил проблемные и вновь построенные соцобъекты

Аким Алматы Ерболат Досаев 13 июня во время рабочей поездки посетил несколько объектов в Ауэзовском районе. Корреспондент Zakon.kz посмотрел локации вместе с главой мегаполиса, а также узнал, как будут решаться вопросы по проблемным сооружениям.

Рабочий объезд начался с объекта по реконструкции тепловых сетей по ул. Малая Саина между пр. Улугбека и ул. Шаляпина.

Общая протяженность тепловых сетей – 1838 м.

Комплексная реконструкция системы теплоснабжения проводится не только из-за изношенности труб – тепловые сети ввели в эксплуатацию в 1991 году. Причиной стало и увеличение тепловой нагрузки – в городе идет активное строительство, число абонентов растет с каждым годом в разы.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал и. о. генерального директора ТОО "Алматинские тепловые сети" Кайрат Шаграев, за последнее время было зафиксировано 35 порывов.



Он отчитался перед акимом, отметив, что работы идут по плану.

"Цель реконструкции – восстановление ресурса и улучшение работы существующей городской тепломагистрали М-8 в связи с ее физическим износом. Замена данной теплотрассы позволит обеспечить качественным и бесперебойным теплоснабжением 522 потребителя, в том числе 406 жилых домов, 105 частных жилых домов, четыре детских сада, пять школ, один объект здравоохранения, а также шесть иных объектов", – сказал он.

Стоимость строительства оценивается более чем в 2 млрд тенге. До сентября текущего года проект должен быть завершен, пообещал подрядчик.

Аким города отметил, что проблемы с теплоснабжением создаются из-за частных застройщиков, городские подземные коммуникации которых не обозначены в планах.

"При магистральном укладывании теплосетей соблюдаются все технологии, знаем, где они расположены. Но существует такая проблема: при ремонте или когда случаются аварии, экскаваторы натыкаются на неучтенные коммуникации. Когда-то застройщики без разрешения протянули коммуникации, себя официально не обозначили. Ковш рвет эти сети. Население начинает жаловаться, что нет света, тепла, воды. Чаще всего это касается периода либерализации 2016 года, когда не обязывали предоставлять корректировки, уведомлять, где положены сети". Ерболат Досаев

Аким добавил, что после введения программы "Цифровой двойник" все, что находится под землей города, а также над ней, будет выявлено и учтено.

Ранее в акимате поясняли, что целью создания "Цифрового двойника" является улучшение управления городской инфраструктурой путем интеграции различных систем и данных. Это позволяет моделировать и прогнозировать изменения в городской среде, а также будет способствовать принятию более обоснованных решений. Таким образом ведется хозяйство во многих развитых странах, в частности, в мегаполисах Сингапуре и Шанхае.

Также было отмечено, что деревья на участке теплотрассы будут пересажены, а также будет проведена компенсационная посадка новых деревьев.

Фото: Zakon.kz

Следующим пунктом посещения акима города стала общеобразовательная школа №9, которая находится в 12-м мкр. По плану в ней проводится капитальный ремонт, проведено сейсмоусиление с восстановительными работами здания.

На капитальный ремонт школы, который начали в феврале 2023 года, выделено почти 1,9 млрд тенге.

Фото: акимат Алматы

Генеральный подрядчик ТОО "Sheberbuild" Каиржан Онгаров доложил акиму, что ремонт школы почти закончили, оценив готовность в 80%.



Подрядная организация уже провела сейсмоусиление здания, отремонтировала крышу, отопительную систему, водопровод и прочее. На данный момент остались незначительные штрихи: внутренняя отделка, электромонтажные работы по благоустройству и обустройство территории.

Аким высказал замечания застройщику из-за отсутствия арычной сети – двор закатан в асфальт без учета отведения воды. Кроме того, тесная входная группа затруднит проход ученикам.

Фото: акимат Алматы

Нарекание главы мегаполиса вызвала и общая реконструкция, проведенная по старому проекту, до 2023 года. Аким отметил, что нужно уже основываться на современных требованиях к проектировке строительства.



"Почему такие низкие дверные проемы? Нужно увеличить высоту. Порог сделать одного уровня с полом, чтобы детям было удобно ходить", – сделал замечание аким.

Фото: Zakon.kz

Покидая объект среднего образования, Ерболат Досаев обратил внимание на конструкцию забора, не достававшего до земли.



"Старые заборы были заменены на новые – железобетонные, но без фундамента", – сообщила акиму директор КГУ ОШ №9 Улжан Темирханова.

На что градоначальник поручил подрядчику опустить забор почти до земли во избежание забегания на территорию школы животных, а также обратить внимание на то, чтобы реконструкция школы отвечала основным требованиям безопасности.

Очередным пунктом в расписании объезда акима стал рынок "Тигрохауд" по адресу: пр. Абая, мкр. 4. Там на площади 0,42 га проходит масштабное строительство торгового комплекса. Сумма, выделенная на модернизацию объекта, – 2,4 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

Начались работы в апреле 2024 года. Срок сдачи объекта – октябрь 2025 года. Но, как отметила директор ТОО "Фирма "Тигрохауд" Жанар Курабаева, планируется закончить ремонт досрочно.

Также рядом появится комфортабельная парковка на 82 автомобиля, так как по проекту на территории рынка запланировано дополнительно 18 подземных и 40 надземных парковочных мест. Ранее была возможность оставить только 24 авто на пр. Абая.

Фото: акимат Алматы

Вместе с тем обсудили и модернизацию рынков "Арыстан" и "Сарыарка". Были продемонстрированы эскизы проектов. Градоначальник предложил обратить внимание на новые типы рынков, такие как гастрорынки. Такой формат торговли продуктами широко распространен в европейских городах. Это целые гастрономическо-развлекательные центры, которые обычно вырастают на месте привычных рынков. Здесь можно не только купить свежие необходимые товары, сытно пообедать или познакомиться с кухней самых разных стран мира, но и посетить концерт или фестиваль.



Следующей точкой визита стал Дом студентов при НАО "Университет Нархоз", возведенный в мкр. 10.

Фото: Zakon.kz

Проект на стадии завершения. Уже подготовлено 420 койко-мест.

Строительство было обусловлено общими запросами образования, а также совершенствованием инфраструктуры студенческих общежитий в улучшенный, но в то же время доступный для студентов тип инфраструктуры. Это стремление предоставить ребятам образовательные услуги мирового уровня.

Как отметил глава университета, такой шаг поднимет учебное заведение на новый уровень качества образования в Казахстане и станет магнитом для талантов из всех регионов.

При этом в РК в следующем учебном году (2024/2025) планируется увеличение грантов, предварительно до 78 тыс., что повлечет за собой ожидаемый рост числа студентов.

Как рассказал президент НАО "Университет Нархоз" Канат Кожахмет, новое общежитие – Дом студентов – предложит учащимся комфортабельные комнаты с системой кондиционирования, встроенной мебелью и отдельными санузлами. Проект включает кухни, коворкинги, медцентр и общественные зоны с доступом к Wi-Fi.

Фото: акимат Алматы

Особое внимание уделяется благоустройству и озеленению территории, включая высадку свыше 100 кустарников и деревьев. Ландшафтное озеленение, workout-зоны и эксплуатируемая кровля с редкими растениями создают идеальные условия для отдыха и проживания студентов.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Сумма строительства составляет 7 млрд тенге.



На сегодня работы завершены. Осталось только согласовать коммуникацию объекта с ТОО "АлТС" и АО "Kazaktelecom".

Фото: акимат Алматы

Сразу после осмотра Дома студентов аким выехал в жилой двор мкр. 10, домов №59/1 59Б, 59В по ул. Жандосова, введенных в эксплуатацию в 1967 и 1969 годах. Последний ремонт дворовых территорий был проведен частично в 2010 году, в связи с этим начата масштабная реконструкция.



Учитывая, что дворы в микрорайоне старого образца, проект по благоустройству дворовой территории разработан на основании методического пособия "АлматыГенПлан". Во время модернизации запланирован ремонт спортивных и детских игровых площадок, строительство спортивного поля, установка зон отдыха с комфортными скамейками, установка уличного освещения, а также прокладка нового асфальтного покрытия.

Срок завершения – октябрь 2024 год, но уже сейчас видна общая картина

Фото: акимат Алматы

Местные жители не упустили возможность пообщаться с акимом, высказав свои предложения и просьбы.



Одна из жительниц попросила, чтобы во дворе восстановили арычную сеть, которая была демонтирована лет десять назад.

Фото: акимат Алматы

Аким отметил, что она предусмотрена проектом и обязательно будет проведена. Другая неравнодушная жительница района попросила акима установить тренажеры для старшего поколения. И на это Ерболат Досаев ответил, что они предусмотрены проектом.



Также глава мегаполиса отметил, что дворовой комплекс должен представлять собой единую зону, а не разрозненные участки благоустройства.

"Благоустройство должно создать единую зону сближения жителей. Людям должно быть комфортно на этой территории. Пока я этого цельного комплекса не наблюдаю", – отметил аким.

Подрядчики пообещали выполнить все пожелания и завершить все работы в срок.

Фото: Zakon.kz

Последней точкой в Ауэзовском районе стала реконструкция надземного пешеходного перехода по ул. Саина угол ул. Рыскулбекова. Проект капитального ремонта распространяется на пять точек в Ауэзовском районе. Их местонахождение: ул. Саина угол ул. Рыскулбекова, ул. Саина угол ул. Юрия Кима, ул. Саина угол ул. Койчуманова, ул. Саина угол пр. Райымбека и переход на пр. Райымбека угол ул. Фурката.

Общая стоимость ремонта объектов – 644,57 млн. тенге. Завершить работы планируют 30 августа 2024 года.

Фото: акимат Алматы

Подрядчик отметил, что переходы будут покрашены специальной трехкомпонентной краской, устойчивой к перепадам температур и влаге. Но самой серьезной задачей является модернизация подъемных механизмов для маломобильных групп населения. Аким города отметил, что существующие устройства плохо зарекомендовали себя, показав неудобства в использовании.



"Человеку в коляске одной рукой очень сложно их выдвигать. Они очень неудобные, тяжелые. И на открытом воздухе механизмы со временем становятся нерабочими. Предлагаю сделать упор на лифты", – добавил он.

Также акиму доложили, что в установке лифтов будут уходить от горизонтального типа, а станут использовать шахтовые.

Тогда аким поднял вопрос доступа к ним. По его мнению, лучше применять систему не ручного открывания поднимающего устройства, а внедрить электронные ключи для дверей лифтов, не изготавливая отдельные ключи.

"Пробовали раздавать отдельные ключи, в акиматах были очереди, люди жаловались. Необходимы цифровые карты, чтобы был доступ ко всем лифтам города. Нужна единая база, по примеру системы "Онай", – пояснил градоначальник.

Аким поручил проработать этот вопрос и через месяц представить ему решение.

Кроме того, Ерболат Досаев отметил, что требуется повесить камеры и провести сигнализацию, решить проблему с освещением. При этом необходимо обеспечить на дорожных поверхностях у переходов бетонное покрытие.

В завершение глава мегаполиса подчеркнул, что все надземные переходы должны быть типовые. Не нужно делать на каждый объект новый проект.