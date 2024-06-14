Что нового появилось в Наурызбайском районе для жителей: аким Алматы совершил объезд объектов

Аким Алматы Ерболат Досаев во время рабочей поездки посетил несколько объектов в Наурызбайском районе. Корреспондент Zakon.kz поехал вместе с главой мегаполиса, который проинспектировал ход благоустройства.

В ходе поездки градоначальник первым делом осмотрел, как проводится обустройство общественного пространства около набережной реки Каргалы. Известно, что реконструкция территории началась от плотины до улицы Жандосова, общая ее протяженность 7,7 км.

Русло реки очистят от камней, песка и бытового мусора, а на набережной появится комфортная прогулочная зона. Здесь высаживают хвойные и лиственные деревья, устанавливают линии наружного освещения. Внедрят современную поливочную систему методом напуска.

Совсем скоро местная детвора, а также мамы с малышами смогут отдыхать на восьми детских площадках. Видно, что специалисты уже протянули все необходимые коммуникации, ведутся активные работы.

Фото: Zakon.kz

Как рассказала аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева, на сегодня проведены демонтажные работы пришедших в негодность тротуаров, а также ведется прокладка труб для полива зеленых зон. Уже сейчас видна свежая брусчатка на пешеходной зоне, а также установлены линии наружного освещения.

Осмотрев процесс реконструкции, аким поручил создать еще и пешеходную зону в виде тропы вдоль набережной, где много зеленых насаждений.

Кроме того, у Ерболата Досаева появились вопросы по поводу строительства домов в природоохранной зоне – дома возведены очень близко к реке.

Фото: Zakon.kz

Вследствие того, что жители этой местности в 2015 году пережили серьезный сель, да и в 2019 году были небольшие селевые выбросы, власти города уделяют много внимания безопасности алматинцев. Русло реки укрепили в 2016 году, но сегодня аким города распорядился провести дополнительное исследование реки и ее каскадов на готовность к случаям ЧС.

Фото: акимат Алматы

На проект выделены 746 млн тенге. Его планируют завершить до декабря 2024 года.

Следующей точкой в расписании акима стал не имеющий аналогов Сервисный центр полиции площадью 250 кв. м в мкр. Шугыла. Прием граждан здесь начнется с 23 июня. Такие центры создаются во всех районах при поддержке проектного офиса акимата города.

Фото: акимат Алматы

В конце 2022 года в ходе рабочей поездки в Алматы главой государства дано поручение об открытии полицейских сервисных центров в восьми районах города Алматы. И вот сегодня глава города осмотрел первый в Наурызбайском районе, который находится внутри административного комплекса.



Кроме того, это очень удобно для решения всех вопросов граждан, так как в Сервисном центре можно получить весь спектр полицейских услуг, как говорится, по принципу одного окна. Обслуживание граждан в новом формате также поможет миновать ненужные контакты с задержанными и другими лицами асоциальной направленности, как зачастую это происходит в административных зданиях полиции.

Для комфорта граждан Досаев поручил улучшить условия конфиденциальности, установив перегородки между столами инспекторов в зале приема граждан.

"Разделите все стойки. Человек пришел со своим личным вопросом. Он не желает делиться этим со всем обществом. Так принято во всем мире", – заметил градоначальник.

Здесь участковые инспекторы полиции будут принимать заявления от граждан, рассматривать вопросы по дорожно-транспортным происшествиям. В Алматы ежедневно поступает от граждан 40-50 заявлений.

Также специалисты будут осуществлять прием документов для выдачи разрешения на хранение оружия. Кроме того, в центре смогут предоставлять и миграционные услуги: будет осуществляться прием документов для выдачи и оформления гражданства РК и вида на жительство.

Фото: акимат Алматы

Помимо прочего, акиму показали отдел с инновационным аппаратно-программным комплексом видеонаблюдения. Он представляет собой платформу для удаленного наблюдения за объектами города и удаленного мониторинга безопасности на базе технологий искусственного интеллекта.



Помимо прочего, акиму показали отдел с инновационным аппаратно-программным комплексом видеонаблюдения. Он представляет собой платформу для удаленного наблюдения за объектами города и удаленного мониторинга безопасности на базе технологий искусственного интеллекта.

"Он имеет возможность подключения всех видеокамер города, которых установлено почти 40 тыс., и позволяет в считаные секунды осмотреть любую точку мегаполиса. Почему мы этим хвастаемся – мы единственные в республике обладаем такой возможностью. Сейчас 169 рабочих мест у нас по районным подразделениям. Здесь имеется доступ к каждой видеокамере", – рассказала замначальника ДП Алматы Ольга Агафонова о новейшей системы городского видеомониторинга.

Главе города продемонстрировали, как в реальном времени работает Единая система видеомониторинга, которая разработана совместно с Управлением цифровизации.

"Важная функция этой программы – аналитические способности мгновенно фиксировать и передавать на пульт, если произошли те или иные события. Кроме того, программа отрабатывает данные по нарушениям правил остановки и стоянки на месте. К примеру, вот она показывает на сегодняшнее утро, сколько камер подключено – а это, как мы видим, 39 тыс. И уже было зафиксировано 1 млн 114 событий по всему городу с 00:00", – сказал начальник департамента полиции Алматы Заппаров Арыстангани.

Камера, как объясняют разработчики, очень удобна при проработке вопросов по обращению граждан. К примеру, потерялась коляска или кто-то поцарапал автомобиль. Обращающийся пишет заявление, его принимает участковый инспектор и тут же снимает видеосвидетельства происшествия.

Фото: акимат Алматы

Вместе с тем к этой платформе подключены детские сады, медицинские объекты и другие важные социальные объекты. Срок сохранения данных составляет 30 дней.



Также эта программа представлена на базе мобильного приложения, что повышает оперативность реагирования сотрудникам полиции. Планшеты с доступом к платформе есть у каждого руководителя районных подразделений. Таким образом составляется и аналитика событий, чтобы оперативно вводить усиление экипажей на сложные участки.

"Этот проект в пилотном режиме реализован по поручению главы государства по переходу на сервисную модель работы полиции, основная цель которой – открытый диалог с обществом и оперативное реагирование на запросы жителей. Для нас важно создать комфортные условия для того, чтобы горожане получали правоохранительные услуги и необходимую правовую помощь в спокойной обстановке. Особое внимание уделено помощи жертвам бытового насилия и предупреждению преступности среди подростков", – сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

В уникальном алматинском сервисном центре полиции не обошли вниманием и маленьких граждан. Здесь создана детская комната с различными игровыми зонами, где юные посетители смогут ожидать родителей, пока они решают свои вопросы.

Кроме того, обратившиеся в центр женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут решить здесь не только вопросы правоохранительного характера, но и получить психологическую помощь – здесь создана уютная комната, где обратившихся встретят соответствующие специалисты.

Фото: акимат Алматы

Следующей локацией для осмотра акимом стал объект строительства магистральных сетей газоснабжения Наурызбайского района Алматы. В активно развивающемся молодом районе построят новый газопровод высокого давления протяженностью 6,7 км.



Ерболату Досаеву доложили, что работы идут согласно плану. Уже проложено 168 м труб на участке ЖК "Alma City", ведутся траншейные работы по пр. Алатау, где уже проложено 825 м труб. Кроме того, по ул. Сабденова методом прокола протянуто 96 м газопровода.

Фото: акимат Алматы

Глава города выразил необходимость прокладывания сетей газоснабжения, учитывая перспективную застройку района для исключения перегрузки и сбоев в будущем. С появлением новых сетей удастся газифицировать более 3 тыс. жителей новостроек: ЖК "Alma City", "Елим-aй 4", КГ "Елисейские поля" и другие перспективные застройки.

Завершение строительства ожидается в октябре 2024 года.

Фото: акимат Алматы

После градоначальник посетил сквер в мкр. Калкаман, построенного в рамках программы "Бюджет народного участия". Он появился по просьбе жителей этого микрорайона, которые жаловались на нехватку детских игровых площадок, прогулочных зон, аллей и парковых зон.



В результате в конце прошлого года началось строительство детской игровой площадки, затем была обустроена пешеходная зона, установлено наружное освещение и скамейки. Когда начали проектировать детский стадион и спортивные тренажеры, объект принял облик единого комплекса, который гармонично вписался в пространство.

Пока Ерболату Досаеву рассказывали о том, как преобразятся дворовые территории, акима заметили местные жители и решили не упустить возможность поблагодарить за такой проект.

"Получился прекрасный сквер. Мы отдыхаем, и дети наши рядом играют. Спасибо большое. Я здесь рядом живу, много лет являюсь жительницей этого микрорайона и даже не мечтала, что когда-нибудь у нас появится такая потрясающая зона отдыха", – отметила местная жительница.





Фото: акимат Алматы

Женщина также обратилась с просьбой, чтобы новую зону отдыха и спорта обеспечили патрулированием, дабы усилить в микрорайоне безопасность. Ранее на этом месте собирались сомнительные компании.



На это Ерболат Досаев ответил, что уже дал поручение относительно этой площадки и района в целом, где в этом году появится 600 новых видеокамер.

По поручению акима Алматы в 2023 году Наурызбайский район получил дополнительное финансирование в 875 млн тенге на реализацию программы "Бюджет народного участия". Таким образом, в районе осуществятся 67 проектов на сумму более 2,7 млрд тенге. Горожане весьма оценили эту программу. Она получила много положительных отзывов от алматинцев.



Фото: акимат Алматы

Последней точкой в Наурызбайском районе стал непростой объект, требующий внимания властей – Городская клиническая больница №1. В марте этого года городскую больницу через суд вернули в коммунальную собственность. Медицинское учреждение 50 лет работает на благо здоровья казахстанцев и требует капитального ремонта, а также полной модернизации. В этом сегодня убедился и глава мегаполиса.

Фото: акимат Алматы

Крупнейший городской объект здравоохранения с 2018 года находился в доверительном управлении у ТОО "Smart Health University City" без права последующего выкупа. За это время больница пришла в запустение.



Для того, чтобы полностью восстановить объект и обеспечить горожанам качественные медицинские услуги, с марта текущего года прекращено доверительное управление. Больница возвращена в коммунальную собственность в судебном порядке.

Во время визита акима коллектив клиники показал все проблемные стороны лечебного учреждения. Ерболат Досаев пришел к выводу, что необходимо провести не только масштабные ремонтные работы, но и сейсмоусиление больницы.

Фото: акимат Алматы

Городской клинической больнице №1 потребуется замена кровли, инженерных и вентиляционных систем, гидроизоляция и укрепление подвального помещения. А также модернизация отделений и ремонт стационаров, некоторые из них до сих пор находятся в черновой отделке. Необходимо и обновление медицинского оборудования.

Фото: акимат Алматы

Аким города отметил важность развития учреждения и подчеркнул значимость обеспечения высококачественной медицинской помощи жителям города.



"В городе катастрофически не хватает коечного фонда. В свое время Центральная больница была престижной, сейчас ее трудно так назвать. В первую очередь нужно заменить техническое оснащение лечебного оборудования. Нужно вернуть былой статус больнице, провести ремонтные работы фасадной части, там, где это необходимо, расширить отделение медицинской реабилитации, оптимизировать пищевой блок, привести в порядок кислородную станцию", – сказал глава города.

За счет спонсорских средств на сегодняшний день уже начаты работы по реконструкции входной группы приемного отделения, ремонту кровли 4-го павильона и обновлению асфальтового покрытия на территории больницы. Ожидается, что эти мероприятия будут завершены в ближайшие месяцы, что позволит частично восстановить комфорт и безопасность на территории учреждения.

В текущем году коечный фонд расширен на 64 места. Данная больница рассчитана на 600 коек, но в настоящее время функционируют круглосуточный стационар на 420 коек, дневной стационар на 40 коек, отделение реабилитации на 50 коек, родильное отделение на 80 коек.

В целом, здание больницы состоит из четырех павильонов общей площадью 41,9 тыс. кв. метров.

Фото: акимат Алматы

Городская клиническая больница №1 была основана в 1983 году, является многопрофильной медицинской организацией, уникальной в своем роде: только здесь оказывается пульмонологическая помощь по всему городу (мощностью 100 коек). Кроме того, в отделении физиотерапии (площадь более 2 тыс. кв. м) для реабилитации больных есть свой минеральный источник.



Также в больнице имеются отделения восстановительного лечения и медицинской реабилитации, торакальная хирургия для взрослых и детей, общая хирургия, терапия, кардиология, центр аллергологии, гастроэнтерология, неврология и дневной стационар.