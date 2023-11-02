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Досаев в Ауэзовском районе: о чем жители просили главу города и что нового появилось

Ерболат Досаев, аким Алматы Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев 2 ноября во время рабочей поездки посетил несколько объектов в Ауэзовском районе. Корреспондент Zakon.kz поехал на объезд вместе с главой мегаполиса.

Ауэзовский район – один из самых густонаселенных в Алматы. Сегодня аким решил посмотреть, как идут ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий в 7-ом микрорайоне.

аким Алматы на объезде

Фото: Zakon.kz

В 7 и 12 микрорайоне всего 35 дворов, в 24 из которых в этом году начали ремонт.

Как рассказал аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев, во дворах строят баскетбольные, футбольные площадки, проводят освещение и занимаются благоустройством прилегающей территории. Также по просьбам жителей дополнительно проводятся работы по расширению парковочных зон, озеленению за счет экономии бюджетных средств. Завершить все ремонтные работы планируют до конца ноября.

Пока Ерболату Досаеву рассказывали о том, как преобразятся дворовые территории, акима заметили местные жители и решили не упустить возможность, чтобы задать свои вопросы.

Ерболат Досаев, Ауэзовский район

Фото: акимат Алматы

Одна из жительниц микрорайона пожаловалась главе мегаполиса на плохое освещение на детской площадке. По ее словам, в вечернее время дети боятся играть там, потому что рядом два общежития.

"Я поручение дам, чтобы в рамках экономии средств решили этот вопрос. У нас проблема в другом. Я наши энергопредприятия только вернул в собственность города. Сейчас районные акимы заключают договоры и решают вопросы восстановления освещения, ремонта, обслуживания, плюс будут новые световые точки", – отметил Ерболат Досаев.

Он добавил, что сейчас акимат также разрабатывает единый стандарт по благоустройству дворов. До конца года его должны принять.

Еще одна неравнодушная жительница района попросила акима установить камеры видеонаблюдения на детских площадках для безопасности детей.

детская площадка, Алматы

Фото: акимат Алматы

Несмотря на то, что камеры не входят в проект по благоустройству дворовых территорий, аким все же пообещал решить этот вопрос.

Алматы, жилой дом

Фото: Zakon.kz

Следующая точка в расписании акима – школа №127. Ее построили в 1988 году и с тех пор не ремонтировали.

На капитальный ремонт школы, который начали в октябре 2022 года, выделили 2,4 млрд тенге.

аким Алматы, Ерболат Досаев

Фото: акимат Алматы

Руководитель Управления строительства Алматы Алмас Шабдарбаев доложил акиму, что ремонт школы почти закончили. Подрядная организация провела сейсмоусиление здания, отремонтировала крышу, отопительную систему, водопровод и прочее. На данный момент остались незначительные штрихи и благоустройство территории.

Однако уже на входе он выслушал критику от Ерболата Досаева.

"Как дети будут заходить в школу? Асфальта нет, грязь. Зачем выбрали такую напольную плитку? Как тут дети будут ходить, она же скользкая. Прорезиньте хотя бы вход, зима же скоро", – сказал аким Ерболат Досаев.
школа, Алматы

Фото: Zakon.kz

Затем градоначальник решил проверить спортивный зал, а по дороге заглянул в раздевалку.

"Кто сказал, что школа готова? Я говорю, что она не готова. Посмотрите какой проход узкий в раздевалку сделали, дети что боком будут сюда заходить? Объясните, что вы сделали" – заявил Ерболат Досаев.
школа, Алматы

Фото: Zakon.kz

Представитель компании-застройщика, отвечая на вопрос Досаева, посетовал на квадратура комнаты из-за чего и пришлось сузить проход.

"Это же не несущая стена, можно было сделать проход и шире. Как тут дети будут ходить? Объект не принимаю", – подчеркнул аким.

Сам спортзал тоже был сделан некачественно, а вместо новых скамеек стояли старые, только перекрашенные. Еще больше вопросов у акима вызвала школьная столовая.

школа, Алматы

Фото: Zakon.kz

школа, Алматы

Фото: Zakon.kz

Согласно установленным срокам, школу должны были открыть в ноябре этого года. Но глава города такой ремонт не принял и поручил устранить все нарушения до конца декабря.

Последней точкой в Ауэзовском районе была новая пешеходная зона на пересечении улиц Жандосова и Сулейменова.

Алматы, пешеходная зона

Фото: акимат Алматы

Проект был построен по программе "Бюджет народного участия". Аким Ауэзовского района рассказал, что вдоль пешеходной зоны сделали хорошее освещение, выложили брусчатку, установили игровые площадки с качелями для детей, скамейки.

пешеходная зона, Алматы

Фото: акимат Алматы

"Мы постарались сделать все в одном стиле, использовали конструкции из дерева. Таких зон точно в этом районе не было", – добавил Абзал Егембердиев.
детская площадка, Алматы

Фото: акимат Алматы

Ерболата Досаева такие конструкции из дерева немного смутили. Поэтому он уточнил не сломаются ли они через месяц.

Аким Ауэзовского района заверил, что производитель дает гарантию – пять лет. Кроме того, дерево обработали от вредителей и хорошо высушили.

"Посмотрим после зимы как простоят. Главное, чтобы это было безопасно для детей", –  подчеркнул Ерболат Досаев.

На этом объезд Ауэзовского района закончился, а после аким отправился в Алмалинский район. Об этом читайте в следующем материале.

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Досаев Ерболат Алматы
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