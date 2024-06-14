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Увеличение числа патрульных на улицах Алматы объяснили в полиции

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, оружие, пистолет полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 09:43 Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы обратилась к выпускникам и их родителям, сообщает Zakon.kz.

В эти дни в общеобразовательных школах города проходят церемонии вручения выпускникам аттестатов о среднем образовании.

"Очень важно не омрачить этот день неприятными инцидентами. Поэтому полицией принят ряд мер, направленных на охрану общественного порядка и дорожной безопасности. Для координации действий служб и подразделений, своевременного реагирования на возможные изменения обстановки в нашем подразделении создан оперативный штаб. Уплотнена дислокация патрульных нарядов, усилена профилактическая работа. К тому же эти меры направлены на пресечение правонарушений с участием несовершеннолетних", – сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Полиция Алматы также призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД.

"Хочу напомнить каждому родителю, что нашему суверенному государству необходима образованная, законопослушная, здоровая и сознательная молодежь", – резюмировал полковник Шумаев.

Накануне, 13 июня, полиция Алматы предупредила о проходящем в городе ОПМ "Автобус". В связи с чем идут проверки пассажирского транспорта.

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