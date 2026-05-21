Общество

"Выходят из-под контроля": полиция Алматы просит родителей срочно вмешаться

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 10:48 Фото: Zakon.kz
В Алматы не только усилили меры безопасности из-за выпускников и "кортежей", но и обратились с важной просьбой к родителям школьников и учителям в преддверии последнего звонка, сообщает Zakon.kz.

Так, стражи порядка настоятельно призывают отказаться от опасных "кортежей" выпускников.

Начальник Управления общественной безопасности Департамента полиции (ДП) Алматы Тимур Ногайбаев отметил, что в эти дни особое внимание будет уделено безопасности детей и профилактике правонарушений.

"Мы ежегодно сталкиваемся с ситуациями, когда праздничные мероприятия выходят из-под контроля. Речь идет об аренде коттеджей, употреблении алкоголя, а также об опасных автомобильных поездках и так называемых "кортежах".Тимур Ногайбаев

По словам полицейского, когда подростки ради эффектных видео нарушают правила дорожного движения, это может закончиться трагически.

"Мы будем работать в усиленном режиме, однако без участия родителей и педагогов обеспечить безопасность в полной мере невозможно. Просим не оставлять детей без контроля, не допускать поездок на автомобилях и быть на постоянной связи с ними".Тимур Ногайбаев

В полиции призывают объединить усилия ради главного – безопасности детей.

Немного ранее мы сообщали, что на западе Казахстана участники свадебного кортежа допустили более 20 правонарушений.

