В Казахстане необходимо ввести запрет на ношение паранджи в общественных местах – Ермурат Бапи

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Депутат Мажилиса Ермурат Бапи заявил о необходимости рассмотрения законопроекта, которым будут регулироваться вопросы религии, деструктивных и нетрадиционных религиозных течений. Об этом он рассказал в кулуарах Парламента корреспонденту Zakon.kz.

Ермурат Бапи пояснил, какие вопросы может отрегулировать такой законопроект. "После того, как его примут, в стране будут решены многие вопросы. В том числе то, о чем говорят: когда в школу ходят в религиозной одежде... Я являюсь одним из инициаторов этого законопроекта, я знаю, какие нормы в него будут заложены, но заранее не могу говорить, так как нормы документа будут обсуждаться на заседании рабочей группы", – сообщил он. Высказался Бапи и о необходимости нормы, запрещающей носить паранджу в общественных местах. "Я являюсь членом этой рабочей группы, в крайнем случае, я буду инициировать такую норму", – заверил он. 11 октября 2023 года министр культуры и информации Аида Балаева сообщала, что "были официальные запросы депутатов" о возможности пересмотра закона "О религии" в Казахстане. Читайте также Аэропорт Алматы перешел на новый формат работы В рамках акции "Таза Қазақстан" в Костанайской области прошли масштабные мероприятия "КазАвтоЖол" выступил с громким обещанием по дорогам

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