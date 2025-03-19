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Общество

Ермурат Бапи: Скрытое сопротивление переменам все еще ощущается

Бапи, Мажилис, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 11:38 Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Ермурат Бапи на заседании 19 марта 2025 года высказался о тех, кто критикует реформы, проводимые в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ермурат Бапи отметил, что новой власти тяжело "сломать нос" авторитарной традиции.

"Сопротивление старой элиты не прекратилось даже после январских событий. Те, кто был отстранен от бюджетных потоков и мечтает вернуть себе доступ к народному достоянию, продолжают скрытную борьбу. Мы являемся свидетелями того, как отдельные лидеры общественного мнения, активно критикующие "Новый Казахстан", на самом деле отстаивают интересы "старых". Общество должно осознавать, что реформы даются нелегко. Не только государственные органы, но и само общество оказалось неготовым к демократическим изменениям, так как долгие годы находилось в тисках старого режима", – заявил он.

По его словам, без взаимопонимания между властью и обществом реализация идеи "Нового Казахстана" невозможна.

Ранее председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов рассказал, к чему привели проведенные в Казахстане политические реформы.

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Мадина Мамырханова
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