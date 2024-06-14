Аким Алматы Ерболат Досаев поздравил медиков в преддверии профессионального праздника

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней (КазНИИГБ), где открылся новый корпус.

Имеющий 90-летнюю историю Институт глазных болезней сегодня является флагманом офтальмологической службы в Казахстане и Центрально-Азиатском регионе. В институте ежегодно обследуются и получают амбулаторное лечение более 250 тыс. казахстанцев, проводится более 20 тыс. операций, сотни пациентов приезжают на лечение из дальнего и ближнего зарубежья.

Учитывая высокий спрос и потребность в высокотехнологичных оперативных вмешательствах, а также создании комфортных условий было решено расширить производственную базу института в Алматы.

Глава мегаполиса осмотрел новый корпус КазНИИГБ, в котором развернуты отделение офтальмодиагностики, оснащенное офтальмологическим оборудованием последнего поколения, консультативно-реабилитационное отделение, отделение рефракционной хирургии, кабинеты лазерной хирургии и ортокератологии, отделение круглосуточного стационара на 30 коек с максимально комфортными условиями для пребывания пациентов.

Фото: акимат Алматы

Ерболат Досаев отметил важность раннего выявления глазных болезней, особенно у детей и подростков, а также профилактики и лечения современными способами.

Сегодня специалисты КазНИИГБ проводят в школах скрининг для раннего выявления близорукости у детей. Для профилактики прогрессирования и лечения близорукости во многих странах применяется метод ортокератологических (ночных) линз. Однако, как отметила гендиректор КазНИИГБ Нэйля Алдашева, у нас данный вид лечения не покрывается ОСМС.

Глава города предложил рассмотреть возможность оказания поддержки по внедрению данного вида лечения детей на городском уровне.

"Здоровье и качество жизни горожан, особенно детей, принципиально важный вопрос, решение которого на моем личном контроле", – подчеркнул Ерболат Досаев.

Фото: акимат Алматы

Также аким Алматы ознакомился с деятельностью Городского кардиологического центра, где провели модернизацию кардиохирургического операционного блока и отделения реанимации.

Здесь также открыли TAVI-центр, где внедрены новые подходы в кардиологии. Теперь квалифицированную помощь могут получить пациенты, которым противопоказаны традиционные хирургические методы.

В Городском кардиоцентре за счет уникальных технологий сокращено среднее пребывание пациентов в стационаре с 8,8 до 7,5 дней, увеличена пропускная способность до 10 тысяч пациентов в год.

В заключение Ерболат Досаев поздравил медицинскую общественность города с наступающим профессиональным праздником – Днем медицинского работника, подчеркнув, что созданию современных, комфортных для пациентов и врачей условий уделяется особое внимание, аким города поблагодарил медработников за труд и пожелал профессиональных успехов и высоких достижений на благо здоровья общества.