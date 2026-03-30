Суперсовременное лечение по квоте: КазНИИГБ открывает новый корпус в Алматы

Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней открыл новый пятиэтажный корпус и улучшает условия пребывания пациентов в круглосуточном и дневном стационарах, сообщает Zakon.kz.

Новый корпус рассчитан на пациентов, пришедших лечиться в рамках системы ОСМС, рассказала медицинский директор Казахского научно-исследовательского института глазных болезней Нэйля Алдашева. Она также объяснила, как казахстанцы могут получить высококвалифицированные и дорогостоящие офтальмологические услуги в рамках ОСМС по квоте, совершенно бесплатно.

"В системе нашего здравоохранения давно существует портал "Бюро госпитализации". Пациенты приходят к офтальмологам в свою поликлинику в любом регионе. Если коллеги на местах видят показания для лечения в рамках ОСМС, они заносят данные пациента в систему, а система автоматически определяет планируемую дату госпитализации. Примерно за неделю до даты госпитализации пациент сдает необходимый перечень анализов. Если нет критических нарушений, он приходит к нам в приемное отделение. Здесь его консультируют, проводят дополнительные обследования – все, уже на следующий день пациент ложится на операцию", – рассказала Нэйля Алдашева.

Глазной институт берется за самые тяжелые случаи, которые не взялись оперировать в других клиниках.

Только за 2025 год на бюджетной основе в клинике КазНИИГБ в Алматы пролечились более 11 тыс. пациентов и было проведено около 13 тыс. операций.

Наряду с этим в институте успешно выполняются и операции на коммерческой основе. Прежде всего, это все виды лазерной коррекции зрения, которые можно отнести к "косметическим вмешательствам". К лазерной коррекции прибегают не ради сохранения зрения, а ради возможности избавиться от очков.

В рамках ОСМС в КазНИИГБ проводятся следующие виды оперативных вмешательств:

○ витреоретинальная хирургия;

○ хирургия катаракты и глаукомы;

○ интравитреальные инъекции;

○ все виды лазерных вмешательств на сетчатке;

○ все виды глазных операций у детей.

Подобные вмешательства требуют послеоперационного мониторинга со стороны специалистов клиники. Именно по этой причине в текущем году в КазНИИГБ Алматы открыт третий корпус на 185 коек.

"Сейчас с введением в эксплуатацию нового здания для пациентов созданы более комфортные условия – палаты стали больше и светлее, рассчитаны на четырех человек, в каждой из них есть отдельный санузел. На каждом этаже имеется аппаратная комната с современным оборудованием. В приемном отделении предусмотрены отдельные входные группы для пациентов дневного и круглосуточного стационаров, продумана оптимальная маршрутизация", – рассказала медицинский директор Нэйля Алдашева.

Преимущества нового корпуса уже оценили пациенты КазНИИГБ.

"Конечно, стало еще лучше, чем было, просторнее, все удобства рядом. Много места, мы не толкаемся друг с другом", – рассказал пациент Булат.

С ним согласилась и пациентка Лидия. Пенсионерка поступила в институт с диагнозом "разрыв сетчатки глаза".

"Мне сделали операцию. Поначалу лежала в старом корпусе, теперь вот перевели в новый. Мне здесь нравится! Все чистенько, аккуратно, условия хорошие. В палате есть все необходимое: новые кровати, душевая кабина, столик, холодильник, шкаф для вещей – очень удобно. Но самое главное – персонал очень хороший", – поделилась женщина.

Некоторые пациенты сравнивают местные условия с гостиничными – "как в отеле!", другие отмечают, что изменения благотворно сказались на моральном состоянии больных, которым непросто приходится после хирургических вмешательств. Но в чем мнения сходятся – появление нового корпуса действительно улучшило положение людей, нуждающихся в высококвалифицированной помощи.

По информации руководства Глазного института, на достигнутом они останавливаться не намерены – на ближайший год запланировано строительство еще одного, на этот раз семиэтажного корпуса, который позволит расширить производственную базу с открытием новых операционных, кабинетов приема и диагностики, лаборатории, появлением дополнительных койко-мест и зон комфортного пребывания пациентов. На его базе, как обещают специалисты, в числе прочего появится центр "Глаз и диабет", основанный на мультидисциплинарном подходе к диагностике и лечению пациентов с сахарным диабетом и его осложнениями.

Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней – одно из старейших медицинских учреждений в Казахстане. Это не просто клиника, здесь придерживаются принципа триединства – клинической практики, науки и образования. В Глазном институте представлены новейшие мировые медицинские технологии и лучшие кадры. Специалисты КазНИИГБ ведут еще и образовательную деятельность с целью повышения квалификации специалистов в регионах. На базе института проведено три международных клинических исследования – это высочайшая планка, показатель признания со стороны мирового сообщества. Для понимания: на всю республику КазНИИГБ – единственная офтальмологическая клиника, участвующая в проведении международных исследований.

КазНИИГБ оказывает офтальмологическую помощь на базе 3 клиник в городах Астане, Алматы и Шымкенте.