В селе Сарайшык начались археологические работы

В селе Сарайшык удалось сохранить археологические раскопки от паводка, передает Zakon.kz.

В настоящее время на историческом месте уже начаты археологические раскопки, сообщает Оперативный штаб по ЧС.

"На берегу реки Жайык уже ведутся раскопки. В археологических работах принимают участие 18 студентов Атырауского университета имени Халела Досмухамедова, 22 студента Западно-Казахстанского областного университета, три археолога из Музея Сарайшык. Раскопки продлятся до июля". Аким Сарайшыкского сельского округа Жанат Кенжегалиева

Напомним, что по Сарайшыкскому сельскому округу было возведено 13,6 км защитных дамб.

14 мая недалеко от раскопок в селе Сарайшык прорвало старый подземный трубопровод.

