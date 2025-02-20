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Право

Археологические работы будут проводить в Казахстане по-новому

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 16:07 Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и информации подготовило поправки в Правила и условия осуществления археологических работ, сообщает Zakon.kz.

Так, в правила добавлено, что археологические работы на памятниках археологии или на объектах историко-культурного наследия осуществляются на основе утвержденного уполномоченным органом плана археологических работ и научных проектов, разработанных физическими и юридическими лицами.

Проведение археологических работ вне плана не допускается.

План археологических работ формируется уполномоченным органом на предстоящий календарный год с учетом предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.

Предусматривается, что государственные органы и местные исполнительные органы, а также физические и юридические лица представляют предложения в уполномоченный орган в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому году.

Уполномоченный орган обеспечивает формирование предварительного плана научно-реставрационных работ в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому году и в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому году.

Внесение изменений в утвержденный план археологических работ осуществляется уполномоченным органом на основании предложений государственных органов и местных исполнительных органов, а также физических и юридических лиц.

Также говорится, что физические и юридические лица, осуществляющие археологические работы, до их начала обязаны известить местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы о начале археологических работ, за исключением работ на памятниках истории и культуры международного и республиканского значения, о чем извещается уполномоченный орган.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 марта.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане запретят проводить реставрационные работы памятников без утвержденного плана.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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