В селе Сарайшык у раскопок древнего городища устранили течь

В оперативном штабе по ЧС Атырауской области сообщили, что прорыв старого подземного трубопровода в селе Сарайшык, который произошел недалеко от раскопок 14 мая в 01:20, ликвидировали, передает Zakon.kz.

По информации штаба, прорыв привел к подтоплению защитных укреплений.



"ЧП произошло недалеко от места археологических раскопок древнего городища Сарайшык. Координаторы, дежурившие в ночную смену вдоль дамбы, сработали оперативно. На место происшествия прибыл аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев. В срочном порядке были задействованы 11 единиц спецтехники и несколько местных жителей. Вдоль дамбы был засыпан грунт и уложена мешкотара. В результате оперативных мер проникновения воды в село Сарайшык удалось избежать", – сообщили в штабе.

По их данным, в настоящее время вдоль населенного пункта строится дополнительная дамба.

Протяженность защитных укреплений в Сарайшыкском сельском округе составляет 13,6 км. Из них 5,4 км – это реконструированная старая дамба. 8,2 км валов были возведены после объявления ЧС. В селе Сарайшык Махамбетского района имеется 506 домов, 2972 жителя.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что в Атырауской области продолжается работа над предотвращением затопления паводковыми водами. Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил усилить дамбы в Атырауской области.