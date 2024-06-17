Видео о "похищении казахстанских детей в отелях Таиланда" прокомментировали в МИД РК

В Казнете распространяют видео, на котором постояльцы гостиницы находят в номере потайную дверь. Якобы через нее преступники похищают детей в одном из государств Юго-Восточной Азии, сообщает Zakon.kz.

На самом деле видео старое, и его уже опровергали. Фейк о том, что в Таиланде крадут казахстанских детей, распространили в марте 2024 года. Тогда же СМИ публиковали опровержение от пресс-службы Министерства иностранных дел.

В этот раз Stopfake повторно обратился за комментарием в МИД Казахстана. Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров ответил:

"Это старый-престарый фейк, который гуляет в соцсетях уже несколько лет, и ни один человек никак не может дать контакты родителей, у которых "украли" детей. Ни одного родителя, ни одного ребенка за все эти годы".

Что касается секретной комнаты, то ее тайну раскрыл казахстанский фактчекер Factcheck.kz. Видео сняли в турецкой гостинице Holiday Inn Istanbul Old City. На самом деле за дверью – вход в техническое помещение. Никаких подтверждений тому, что дверь преступники использовали для кражи детей, нет.

Ранее в соцсетях появился фейк о том, что государственные органы Казахстана смогут произвольно забирать детей у родителей. Якобы это станет возможным из-за принятия новых законодательных норм. Это утверждение опровергли в пресс-службе Комитета по охране прав детей.