Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Разрушение неизвестными дамбы в Актобе прокомментировали в полиции

Разрушение неизвестными дамбы в Актобе, прокомментировали в полиции , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 21:49 Фото: Zakon.kz
В Казнете 11 апреля распространяется видео, на котором неизвестные разрушают дамбу в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Авторы ролика утверждают, что неизвестные специально разрушают дамбу. На видео мужчина спрашивает: "Ребята, вы что делаете?" и называет диверсантами тех, кто разрушает дамбу.

В Департаменте полиции Актюбинской области Zakon.kz сообщили, что события произошли в дачном массиве города, где небольшая река вышла из берегов и затопила часть домов. 

"Местные жители построили земляной ров, но из-за этого вода пошла к другим домам. В связи с этим самодельный вал частично демонтировали. У соседей нет друг к другу претензий, в полицию никто не обращался", – прокомментировали в полиции.

Ранее сообщалось о том, как пенсионер из Актобе спас город от наводнения. Об этой истории можно прочитать тут

Читайте также

Челлендж чистоты объявили госслужащие Караганды
Челлендж чистоты объявили госслужащие Караганды
На онлайн-обучение могут перевести студентов в подтопленных регионах
На онлайн-обучение могут перевести студентов в подтопленных регионах
Погода на 12 апреля: в Астане ожидается мороз, в Алматы и Шымкенте – ливень с грозой
Погода на 12 апреля: в Астане ожидается мороз, в Алматы и Шымкенте – ливень с грозой
Диана Абдуллаева
Актобе Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: