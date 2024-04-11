Разрушение неизвестными дамбы в Актобе прокомментировали в полиции

В Казнете 11 апреля распространяется видео, на котором неизвестные разрушают дамбу в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Авторы ролика утверждают, что неизвестные специально разрушают дамбу. На видео мужчина спрашивает: "Ребята, вы что делаете?" и называет диверсантами тех, кто разрушает дамбу.

В Департаменте полиции Актюбинской области Zakon.kz сообщили, что события произошли в дачном массиве города, где небольшая река вышла из берегов и затопила часть домов.

"Местные жители построили земляной ров, но из-за этого вода пошла к другим домам. В связи с этим самодельный вал частично демонтировали. У соседей нет друг к другу претензий, в полицию никто не обращался", – прокомментировали в полиции.

Ранее сообщалось о том, как пенсионер из Актобе спас город от наводнения. Об этой истории можно прочитать тут.