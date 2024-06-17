Топ-10 самых аллергенных фруктов и ягод назвали медики
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С наступлением лета казахстанцы стараются не упустить фруктовый сезон. Но часто сталкиваются с различными симптомами аллергии. Эксперты рассказали, что опаснее – банан или виноград, сообщает Zakon.kz.
Антирейтинг по аллергенным фруктам и ягодам возглавил банан.
"Тест на IgE к аллергенам в 2023 году показал, что у более 1 тыс. человек есть аллергия к ряду фруктов и ягод. На первом месте банан. Положительный результат получили 274 пациента. Второе место осталось за яблоком. Аллергию на этот фрукт выявили у 146 человек. Третью позицию занял апельсин", – сообщили в пресс-службе ТОО "КДЛ ОЛИМП".
Далее в антирейтинге идут сезонные фрукты – персик, мандарин, клубника, лимон, киви и вишня. И замыкает топ-10 виноград. Аллергия была определена лишь у 30 человек.
При этом на малину и арбуз аллергия была установлена у 29 и 27 человек, соответственно.
"Причины аллергии на фрукты могут быть разнообразными. С одной стороны, аллергия может быть вызвана аллергенными белками, содержащимися в самих фруктах. С другой стороны, аллергия может возникнуть из-за сходства этих белков с белками других аллергенов, таких как пыльца, латекс или другие фрукты. Это сходство может запутать иммунную систему, и она будет воспринимать их как угрозу. Для латексной аллергии характерны кожные, желудочно-кишечные и тяжелые системные реакции. Вероятность развития реакции на фрукты у людей с латексной аллергией составляет 30-50%. Кроме того, аллергенность фруктов могут повышать некоторые химикаты, такие как вещества, используемые для созревания бананов", – подчеркнул генеральный директор КДЛ ОЛИМП Ерлан Сулейменов.
Кроме того, появление аллергии на фрукты у конкретного человека зависит от индивидуальных особенностей. Таких, как возраст, пол, наличие других аллергий. Более того, иногда для реакции на конкретный аллерген имеет значение даже регион проживания.
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