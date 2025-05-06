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Советы

Самые опасные симптомы весенней аллергии

Девушка с платком на фоне цветущих растений, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 10:23 Фото: pixabay
Врач-эксперт Ольга Уланкина назвала самые опасные симптомы аллергии весной, сообщает Zakon.kz.

Начала врач с анафилактического шока.

"Это острая недостаточность кровообращения, которую вызывает аллергическая реакция. Чаще всего он возникает после укусов насекомых, приема лекарств или употребления определенных продуктов. Артериальное давление падает до 90 и ниже, часто это сочетается с крапивницей, удушьем, отеком слизистых. Бывают варианты, когда анафилактический шок проявляется также болями в животе или потерей сознания. Хотя это редкое состояние, оно угрожает жизни и требует срочной помощи: при первых же симптомах нужно вызвать скорую помощь", – подчеркнула эксперт в беседе с RT.

Другое серьезное проявление аллергии – отек Квинке (ангиоотек), который может развиться молниеносно и привести к удушью.

"Первые тревожные симптомы, требующие немедленного внимания, – это быстро нарастающий отек губ, век или языка, ощущение кома в горле. Особенно опасно, если к этим признакам присоединяются хрипы, свистящее дыхание или невозможность сделать полноценный вдох. Такое состояние указывает на развитие ангионевротического отека гортани – проявления аллергии, которое может привести к удушью и смерти. Иногда ангионевротический отек может привести к анафилактическому шоку", – предупредила врач.

По словам Уланкиной, у детей опасным сигналом служит внезапная вялость, отказ от еды и питья, сонливость после пребывания на улице.

"Малыш может не жаловаться на удушье, но учащенное дыхание и бледность кожи должны стать поводом для срочного обращения к врачу", – объяснила эксперт.

Отмечается, что при появлении любых из перечисленных симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь, даже если пострадавший пока чувствует себя нормально.

"До приезда врачей следует прекратить контакт с предполагаемым аллергеном (провести влажную уборку, сменить одежду, умыть лицо), обеспечить приток свежего воздуха и принять антигистаминный препарат. Людям, у которых бывают тяжелые проявления аллергии в сезон цветения, рекомендуется всегда иметь при себе прописанные врачом экстренные лекарства", – посоветовала врач.

Даже если опасные симптомы прошли самостоятельно, необходимо в ближайшее время обратиться к аллергологу.

"Повторные реакции могут быть более тяжелыми, а своевременная диагностика и правильно подобранная терапия позволяют предотвратить жизнеугрожающие состояния в будущем. Особенно это актуально для пациентов с бронхиальной астмой – у них сезонная аллергия часто провоцирует серьезные обострения основного заболевания", – заключила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее нейробиолог Валери Старк рассказала, в чем кроется природа рассеянности и забывчивости.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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