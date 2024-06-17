В Алматы по решению суда снесут трехэтажное здание
Ранее на основании обращения жителя была проведена внеплановая проверка, которая установила отсутствие разрешительных документов на строительство, сообщили в акимате города со ссылкой на управление градостроительного контроля.
Управлением приняты административные меры по статьям 316 ч. 1, 321, ст. 463 ч. 1, 462 ч. 3 КоАП РК с направлением материалов дела в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы.
Собственник судом признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут административному штрафу с приостановлением строительно-монтажных работ.
"После управлением подан иск в Алмалинский районный суд уже на снос незаконно возведенного объекта и решением районного суда от 28 октября 2021 года исковое заявление управления удовлетворено, после чего исполнительный лист был передан в Департамент юстиции".
К сносу приступили накануне с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.
В Алматы по поручению акима Алматы Ерболата Досаева усилен контроль за незаконным строительством.
В целом по результатам исковой деятельности по городу с прошлого года полностью или частично снесено 37 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, крупные жилые комплексы, такие как "Мечта" и KHAN.
Ранее стало известно, что в Алматы намерены снести строящееся здание по ул. Достык, 170/1.