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Законодательство РК

В Алматы по решению суда снесут трехэтажное здание

В Алматы по решению суда снесут трехэтажное здание, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 16:56 Фото: акимат города Алматы
В Алматы по решению суда сносят незаконный объект на улице И. Каримова, 109, передает Zakon.kz.

Ранее на основании обращения жителя была проведена внеплановая проверка, которая установила отсутствие разрешительных документов на строительство, сообщили в акимате города со ссылкой на управление градостроительного контроля.

Управлением приняты административные меры по статьям 316 ч. 1, 321, ст. 463 ч. 1, 462 ч. 3 КоАП РК с направлением материалов дела в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы.

Собственник судом признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут административному штрафу с приостановлением строительно-монтажных работ.

"После управлением подан иск в Алмалинский районный суд уже на снос незаконно возведенного объекта и решением районного суда от 28 октября 2021 года исковое заявление управления удовлетворено, после чего исполнительный лист был передан в Департамент юстиции".

К сносу приступили накануне с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

В Алматы по поручению акима Алматы Ерболата Досаева усилен контроль за незаконным строительством.
В целом по результатам исковой деятельности по городу с прошлого года полностью или частично снесено 37 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, крупные жилые комплексы, такие как "Мечта" и KHAN.

Ранее стало известно, что в Алматы намерены снести строящееся здание по ул. Достык, 170/1.

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