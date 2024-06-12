Крупный строительный объект в Алматы снесут по решению суда

В Алматы намерены снести строящееся здание по адресу Достык, 170/1, передает Zakon.kz.

Строительство на участке было начато собственником еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет, сообщили в пресс-службе акимата Алматы со ссылкой на Управление градостроительного контроля города.

Позднее участок был передан другому собственнику, который продолжил строительство за отсутствием согласованного эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ, авторского и технического надзоров. Также новый собственник возвел на территории незаконные торговые объекты.