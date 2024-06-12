Крупный строительный объект в Алматы снесут по решению суда
Фото: акимат города Алматы
В Алматы намерены снести строящееся здание по адресу Достык, 170/1, передает Zakon.kz.
Строительство на участке было начато собственником еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет, сообщили в пресс-службе акимата Алматы со ссылкой на Управление градостроительного контроля города.
Позднее участок был передан другому собственнику, который продолжил строительство за отсутствием согласованного эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ, авторского и технического надзоров. Также новый собственник возвел на территории незаконные торговые объекты.
"Управлением подан иск в Медеуский районный суд на снос здания, который судом был удовлетворен. После 29 августа 2023 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения".
Кроме того, управлением был подан иск уже на снос незаконных торговых павильонов. 2 мая 2023 года вынесено решение о сносе торговых объектов. Решение суда на сегодняшний день исполнено, павильоны снесены.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев поручил усилить контроль за незаконным строительством. В целом по результатам исковой деятельности по городу с прошлого года полностью или частично снесено 36 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, крупные жилые комплексы, такие как "Мечта" и KHAN.
Напомним, что один крупный строительный объект уже пошел под снос в Алматы в мае.
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