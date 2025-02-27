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События

Трехэтажный дом сносят в Алматы

Трехэтажный дом сносят в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 16:20 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы сносят очередной незаконный объект. На этот раз по решению суда начат снос объекта по 3-й улице, участок 12 в Медеуском районе. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление градостроительного контроля.

Как отмечено в заявлении управления, на строительство отсутствует пакет разрешительных документов. Это было выявлено в ходе внеплановой проверки.

"В результате в отношении собственника (физлицо) были приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. Поскольку требования предписания собственником не исполнены, исковое заявление на снос направлено в районный суд".Пресс-служба Управление градостроительного контроля Алматы

7 февраля 2024 года решением Медеуского районного суда иск управления удовлетворен. 27 мая 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.

Снос объекта начат сегодня, 27 февраля 2025 года, с участием департамента юстиции.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района затронул один важный вопрос. Градоначальник прокомментировал строительство Конгресс-центра в мкр. Горный гигант выше проспекта аль-Фараби.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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