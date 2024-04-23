Бектенов о качестве строительства: Люди только въезжают в дом, а он уже сыплется

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 23 апреля 2024 года обратил внимание на качество строительства жилья, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, качество строительства вызывает большое количество жалоб со стороны населения.

"Люди возмущены тем, что они только въезжают в новый дом, а он уже начинает сыпаться. Такие примеры можно часто увидеть в массмедиа. Это не должно быть проблемой только самих жильцов", – сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр заявил, что строительные компании обязаны четко исполнять взятые на себя обязательства и не допускать низкого качества строительства, а при выявлении недостатков – оперативно их исправлять.

"Из-за нарушений нормативных требований в ряде регионов годами не завершаются проблемные объекты. Плюс к этому, имеются большие риски возникновения новых долгостроев. На сегодня по республике насчитывается 39 наиболее проблемных объектов", – отметил Олжас Бектенов.

К примеру, в Актюбинской области уже два года ведутся судебные разбирательства по 11 проблемным объектам с обманутыми дольщиками. В Астане жилищный комплекс "Араби-2 – Гранитный-2" признан проблемным уже более 10 лет назад, из-за чего около 200 семей не могут получить жилье.

"Много объектов находятся в зоне риска из-за проблем с документацией и необходимыми разрешениями. В столице компания G-Park строит семь жилых домов без разрешительных документов. А ведь порядка 3,5 тыс. семей вложили в них свои средства. В Атырауской области таких объектов 39. В целом в стране, по данным Министерства промышленности, насчитывается свыше 340 незаконно строящихся жилищных комплексов. Это, в первую очередь, недоработка со стороны акиматов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

В связи с этим он поручил Министерству промышленности совместно с регионами до 1 июня провести ревизию всех строящихся объектов на предмет законности строительства и наличия документации. По итогам ревизии в течение месяца актуализировать ранее принятую дорожную карту по завершению проблемных объектов, а также обеспечить жесткий контроль по вводу всех домов в срок.

Ранее глава правительства рассказал о дополнительной компенсации пострадавшим от паводков.