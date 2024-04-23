Бектенов о качестве строительства: Люди только въезжают в дом, а он уже сыплется
По словам главы правительства, качество строительства вызывает большое количество жалоб со стороны населения.
"Люди возмущены тем, что они только въезжают в новый дом, а он уже начинает сыпаться. Такие примеры можно часто увидеть в массмедиа. Это не должно быть проблемой только самих жильцов", – сказал Олжас Бектенов.
Премьер-министр заявил, что строительные компании обязаны четко исполнять взятые на себя обязательства и не допускать низкого качества строительства, а при выявлении недостатков – оперативно их исправлять.
"Из-за нарушений нормативных требований в ряде регионов годами не завершаются проблемные объекты. Плюс к этому, имеются большие риски возникновения новых долгостроев. На сегодня по республике насчитывается 39 наиболее проблемных объектов", – отметил Олжас Бектенов.
К примеру, в Актюбинской области уже два года ведутся судебные разбирательства по 11 проблемным объектам с обманутыми дольщиками. В Астане жилищный комплекс "Араби-2 – Гранитный-2" признан проблемным уже более 10 лет назад, из-за чего около 200 семей не могут получить жилье.
"Много объектов находятся в зоне риска из-за проблем с документацией и необходимыми разрешениями. В столице компания G-Park строит семь жилых домов без разрешительных документов. А ведь порядка 3,5 тыс. семей вложили в них свои средства. В Атырауской области таких объектов 39. В целом в стране, по данным Министерства промышленности, насчитывается свыше 340 незаконно строящихся жилищных комплексов. Это, в первую очередь, недоработка со стороны акиматов", – подчеркнул Олжас Бектенов.
В связи с этим он поручил Министерству промышленности совместно с регионами до 1 июня провести ревизию всех строящихся объектов на предмет законности строительства и наличия документации. По итогам ревизии в течение месяца актуализировать ранее принятую дорожную карту по завершению проблемных объектов, а также обеспечить жесткий контроль по вводу всех домов в срок.
Ранее глава правительства рассказал о дополнительной компенсации пострадавшим от паводков.