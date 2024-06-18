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Глава Минцифры пригласил Павла Дурова в Казахстан

Дурова пригласили в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 12:22 Фото: Instagram/durov
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на пресс-конференции в правительстве 18 июня 2024 года сообщил, что пригласил основателя социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев заявил, что в курсе визита Павла Дурова в Кыргызстан.

"Я в курсе, что он приезжал, был на Иссык-Куле. Я лично знаком с его непосредственной командой. С Павлом Дуровым еще не знаком, но, в принципе, меня заверили, что мое приглашение, приглашение моих коллег ему передали. Я думаю, что в каком-то будущем он посетит Казахстан. Я надеюсь на это. Я сам лично буду прикладывать к этому усилия", – сказал он.

Он добавил, что им есть что обсуждать.

"Вы знаете, что Telegram – это высокотехнологичная компания. Недавно они объявили ряд инициатив по интеграции с компаниями из блокчейн-технологий, криптоиндустрии, запускают платформу для приложений в сфере блокчейн. Поэтому, я думаю, есть, что обсуждать, высокотехнологичные проекты. Будем работать над этим", – резюмировал глава МЦРИАП.

Ранее Жаслан Мадиев рассказал, когда появится интернет на трассах Казахстана.

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