Глава Минцифры пригласил Павла Дурова в Казахстан

Фото: Instagram/durov

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на пресс-конференции в правительстве 18 июня 2024 года сообщил, что пригласил основателя социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев заявил, что в курсе визита Павла Дурова в Кыргызстан. "Я в курсе, что он приезжал, был на Иссык-Куле. Я лично знаком с его непосредственной командой. С Павлом Дуровым еще не знаком, но, в принципе, меня заверили, что мое приглашение, приглашение моих коллег ему передали. Я думаю, что в каком-то будущем он посетит Казахстан. Я надеюсь на это. Я сам лично буду прикладывать к этому усилия", – сказал он. Он добавил, что им есть что обсуждать. "Вы знаете, что Telegram – это высокотехнологичная компания. Недавно они объявили ряд инициатив по интеграции с компаниями из блокчейн-технологий, криптоиндустрии, запускают платформу для приложений в сфере блокчейн. Поэтому, я думаю, есть, что обсуждать, высокотехнологичные проекты. Будем работать над этим", – резюмировал глава МЦРИАП. Ранее Жаслан Мадиев рассказал, когда появится интернет на трассах Казахстана. Читайте также BI Group выкупает квартиры для пострадавших от паводков в ЗКО Какие зарплаты платили казахстанским спасателям во время борьбы с паводками Прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области

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