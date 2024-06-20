Как понять, что ребенок подвергается насилию в семье, и защитить его права

Зачастую ребенок, столкнувшись с домашним насилием, не знает, кому рассказать об этом. Ведь о родителях не принято говорить плохо. В этой связи Zakon.kz решил разобраться, по каким признакам можно понять, что ребенок стал жертвой насилия, как предупредить и куда обращаться за защитой.

Дети сталкиваются с домашним насилием гораздо чаще, чем это можно представить, но в основном эта ужасающая правда покрыта тайнами, и иногда заинтересованные люди не хотят придавать этому огласку. Однако такие случаи впоследствии оставляют глубокие следы в психике ребенка и могут отразиться на его развитии и благополучии в будущем.

Что грозит по новому закону

Чтобы защитить права детей на законодательном уровне, 16 июня в Казахстане вступил в силу закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, устанавливающий нулевую терпимость к преступлениям против несовершеннолетних. Теперь за жесткие методы воспитания и иные нарушения прав детей предусмотрена уголовная и административная ответственность.

По информации Комитета по охране прав детей МП РК, закон сформировал целостную структуру защиты детства, включая выявление нарушения прав детей, оперативное реагирование и оказание помощи.

Согласно новому закону предусмотрено:

До 200 часов общественных работ либо арест до 50 суток за приставание сексуального характера к детям, не достигшим 16 лет.

Пожизненное лишение свободы за педофилию и убийство малолетнего.

Обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний.

Административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего и др.

Здесь перечислен только ряд мер, которые защищают детей в случае уже зарегистрированных фактов. Но как понять и выявить, что ребенок подвергается домашнему насилию в настоящее время, а главное, как быстро предотвратить беду? О том, какие нормы предусмотрены в новом законе в части безопасности детей, рассказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

По ее словам, законом предусмотрено создание мобильных групп оперативного реагирования в каждом районе. В состав группы будут входить работники органов внутренних дел, занятости, здравоохранения и образования. Также важным механизмом раннего выявления станет контакт-центр 111.

"Телефон доверия функционирует круглосуточно, звонок бесплатный со всех сотовых операторов Казахстана. Дети могут получить поддержку в разрешении различных психологических и эмоциональных проблем, включая депрессию и тревожность. Законодательно за контакт-центром закреплена координация всех заинтересованных государственных органов по последовательному устранению нарушений прав детей". Насымжан Оспанова

Также действенным механизмов недопущения нарушения прав детей станут внеплановые проверки. Раньше из-за моратория на проверку МСБ были трудности с открытием проверок с посещением. Отныне законом вводится возможность проведения внеплановых проверок всех объектов, где находятся дети, без предварительного уведомления самого объекта проверки. Это нововведение необходимо для усиления защиты прав детей, находящихся в детских садах, школах, колледжах, интернатах и детских лагерях.

"Для оказания помощи детям на сегодня в 15 регионах страны открыты центры психологической поддержки. Законом закреплена компетенция акимов по их открытию. До конца года завершится открытие центров и в остальных областях. Центры станут региональными хабами психологической помощи и координации психологических служб региона. Они должны располагаться в отдельных зданиях с доступной входной группой, располагающими интерьерными решениями", – отмечает председатель Комитета.

Насымжан Оспанова напомнила, что сегодня в 20 регионах страны уже работают региональные уполномоченные по защите прав детей и институты региональных уполномоченных по правам ребенка (РУПР). Они выполняют функции по обеспечению основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановлению их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами в Казахстане и соответственно на территории административно-территориальной единицы.

"Омбудсмены каждый случай нарушения прав детей держат на личном контроле, координируют межведомственную связь. Входят в состав комиссий по делам несовершеннолетних по защите прав детей. Поэтому каждый гражданин, которому стали известны подобные факты, может сообщить региональному уполномоченному по правам ребенка".

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК отмечает, что каждый ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения. Законом закрепляется компетенция государственных органов по разработке программы помощи детям жертвам-насилия.

"Таким образом, законом расширены функции организаций образования. Теперь все работники организаций, а не только педагоги, обязаны сообщать обо всех фактах нарушения прав детей. Для оказания помощи детям школы будут вести внутришкольный учет и обеспечивать нуждающихся детей психолого-педагогическим сопровождением". Насымжан Оспанова

Сигналы от ребенка

Говоря об организациях образования, где, собственно, напрямую контактируют с детьми, мы узнали, какая работа сейчас ведется на местах. На вопрос о том, что делать и как распознать домашнее насилие в семье в отношении ребенка, корреспонденту Zakon.kz рассказали детские психологи.

"Для благополучия ребенка и нормального развития его психики важны две базовые вещи – безопасные условия в семье и эмоциональная стабильность взрослых. Если ребенок столкнулся с насилием в семье со стороны одного из родителей, то важно объяснить ребенку, что это недопустимо. То, что произошло, – не его вина. Следует с ребенком поговорить о произошедшем, объяснить ему, что насилие неприемлемо. В таких случаях нельзя просто пожалеть ребенка, вернее, можно и нужно, но важным является то, что взрослый через разговор учит ребенка обозначать его границы, что бить его нельзя ни при каких обстоятельствах". Меруерт Байтуменова

Психолог назвала признаки ребенка, который сталкивается с насилием дома:

Следы на теле, синяки, ссадины, ожоги.

Ребенок стал более агрессивен или пассивен в отношениях с другими детьми.

Использует нецензурную лексику, которую чаще используют взрослые, когда становятся агрессивными.

Могут избегать разговоров об одном из родителей или отношениях между ними.

Нарушение пищевого поведения (отказ от еды либо чрезмерное поедание, что раньше не было свойственно).

Не хочет идти домой и приходит из дома уставший.

Падает успеваемость.

Замыкается в себе.

Подростки проявляют аутоагрессию: режут руки, ноги и т.д.

Не говори маме

Со своей коллегой солидарна и педагог-психолог школы Венера Окасова. По ее словам, когда дома у ребенка есть насилие физического, психологического или экономического плана, он начинает меняться в поведении. Это должны заметить сотрудники отдела организаций образования по воспитательной работе, школьные психологи, а также работник детсада или колледжа.

"Чтобы распознать домашнее насилие, нужно проводить работы с классными руководителями и наблюдать за психоэмоциональным состоянием каждого ребенка. Зачастую у них потухшие глаза. Если раньше он живо коммуницировал, то теперь ребенок отстраняется. Нужно наблюдать и спрашивать, как он спит и питается". Венера Окасова

Психолог рассказала, что периодически в школах проводят психологическое тестирование и по его результатам детей вызывают на индивидуальную консультацию. Важно быть в постоянном контакте с детьми и выстраивать доверительные отношения, говорит она.

Следует объяснять нравственные составляющие человека. Тонко доносить информацию о личных границах ребенка, чтобы, наоборот, не возбудить интерес.

"Я обычно говорю детям: вы мои маленькие психологи и помощники. Если кому-то плохо, пожалуйста, приходите и мне рассказывайте. Хотя у нас есть проблемы в том, что у психологов нет отдельных часов в школе. Договорившись с учителями, я прихожу в каждый класс и провожу небольшие занятия. Таким образом, дети знают, что они всегда могут ко мне обратиться за помощью". Венера Окасова

Специалист считает, что самое страшное, когда ребенок столкнулся с сексуальным насилием и ему не верят взрослые. Психолог вспомнила случай из практики, когда девочка рассказала маме о том, что подвергалась насилию со стороны отца, но мать поверила только тогда, когда девочка записала это на аудио.

"В семьях бывают разные случаи. Как принято в обществе, иногда слова ребенка не воспринимаются всерьез. Ведь бывают психические заболевания у одного из родителей и нет возможности маме съехать, потому что женщина экономически зависима. Тогда такие детки, которые подвергаются насилию, вырабатывают психологический механизм. Они уже умеют наблюдать за взрослыми. Чтобы лишний раз не спровоцировать их, не попадаться на глаза и не заходить в кухню, к примеру, где папа может смотреть на ребенка. Такая модель поведения и в школе. Это должны замечать люди вокруг", – говорит Окасова.

Психолог отмечает, что самооценка ребенка напрямую зависит от родительских посланий. Дети долгое время могут жить в среде домашнего насилия и воспринимать это за норму. Поэтому каждый взрослый обязан сообщить в уполномоченные органы о признаках насилия в жизни ребенка, а также различать, где действительно ребенок нуждается в помощи.