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Это важнейший шаг: в ООН высказались о принятии Казахстаном закона о бытовом насилии

Этот важнейший шаг: в ООН высказались о принятии Казахстаном закона о бытовом насилии , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 21:23 Фото: pexels
Организация Объединенных Наций (ООН) 15 апреля выразила признательность Казахстану за принятие закона, защищающего жертв домашнего насилия, сообщает Zakon.kz.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори заявила, что новый закон "знаменует собой значительный шаг на пути к искоренению всех форм гендерного насилия. Это законодательное решение подчеркивает приверженность Казахстана соблюдению прав человека, особенно защите женщин, детей и уязвимых групп населения от бытового насилия".

"Это шаг вперед на пути искоренения гендерного насилия", – считает Микаэла Фриберг-Стори.

По ее мнению, принятию закона предшествовала широкая общественная кампания, вызванная в том числе реакцией на предполагаемое убийство бывшим высокопоставленным чиновником своей супруги. 

Постоянный координатор ООН подчеркнула, что, введя уголовную ответственность за бытовое насилие, Казахстан дает понять, что такое поведение неприемлемо, а виновные будут привлечены к ответственности по закону.

"Этот важнейший шаг не только способствует гендерному равенству, но и гарантирует, что лица, пережившие бытовое насилие, получат доступ к правосудию и службам поддержки, чтобы восстановить свою жизнь", – сказала она.

ООН также призвал Казахстан продолжать усилия по эффективному внедрению и применению этого закона, включая повышение осведомленности о бытовом насилии, обучение сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также создание механизмов поддержки для лиц, переживших насилие.

"Такой комплексный подход необходим для создания общества, в котором все люди смогут жить без страха и насилия в своих собственных домах", – подчеркнула Фриберг-Стори.

По ее словам, ООН готова поддержать Казахстан в его усилиях по искоренению гендерного насилия и продвижению культуры уважения, равенства и достоинства для всех своих граждан.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 15 апреля подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

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