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Общество

Профилактика домашнего насилия и защита прав женщин усиливаются в Казахстане

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 08:40 Фото: pexels
В Казахстане проводится активная работа по укреплению мер профилактики домашнего насилия и защиты прав женщин, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба правительства страны, в этом году в органы внутренних дел поступило около 100 тыс. сообщений о случаях насилия в семьях. МВД выдало 72 тыс. ограничивающих защитных предписаний.

"В стране функционируют 69 кризисных центров, предоставляющих помощь пострадавшим женщинам и детям", – говорится в сообщении.

С начала года к ним обратились 5,5 тыс. женщин, из которых 3,7 тыс. были с детьми. Системная работа уже приносит результаты.

Например, за последние пять лет количество преступлений в отношении женщин сократилось вдвое. В том числе:

  • насильственных преступлений – на 37,9%;
  • убийств – на 49,3%;
  • тяжких телесных повреждений – на 8,7%.
"Это подтверждает эффективность комплексных мер, направленных на защиту и поддержку пострадавших", – убеждены в правительстве страны.

Также в Казахстане в уходящем году проведено более 12 тыс. профилактических мероприятий среди детей и подростков. Сотрудники ювенальной полиции активно взаимодействуют с образовательными учреждениями, проводя занятия о правах ребенка и выявляя склонных к правонарушениям школьников.

Правонарушения, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 08:40

Фото: пресс-служба правительства РК

Одной из важных задач стала борьба с противоправным контентом в интернете. С начала года выявлено более 35 тыс. незаконных ресурсов, включая 127 сайтов, пропагандирующих насилие и суицид.

Правонарушения, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 08:40

Фото: пресс-служба правительства РК

Депутаты Сената на пленарном заседании 19 декабря одобрили во втором чтении закон по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка. Также в Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам, планирующим усыновить детей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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