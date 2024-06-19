"Нет дыма = меньше вреда" – как Швеция стала ярким примером в снижении вреда от табака

Новое исследование доказывает: Швеция – первая страна на пути к обществу, свободному от табачного дыма.

В Швеции практически каждый четвертый взрослый потребляет никотин ежедневно, что приблизительно соответствует среднему показателю по другим странам Европы. Тем не менее, уровень заболеваемости раком в Швеции значительно ниже. Данные говорят сами за себя: здесь уровень заболеваемости на 41% ниже среднего по всей Европе, а количество смертей, связанных с употреблением табака, вдвое меньше, чем в большинстве стран Евросоюза.

Новый отчет показывает, что шведы сделали ставку на концепцию снижения вреда от табака – и это оказалось эффективным решением. Иначе говоря, жители Швеции перешли на потребление никотина другими способами, более безопасными, чем курение традиционных сигарет. Они предпочли бездымные альтернативы.

Исследования показывают, что основной вред сигарет заключается не в никотине, который лишь вызывает зависимость, а во вредных веществах, выделяющихся вместе с табачным дымом. Научно доказано: бездымные альтернативы, такие как хиттеры, выделяют аэрозоль, который на 95% безопаснее табачного дыма.

"В чем суть – при использовании электронных сигарет или хиттеров мы действительно получаем никотин, то есть наша зависимость себя удовлетворяет. Но при этом в них отсутствуют смолы, альдегиды и прочие вещества, которые есть в табачном дыме. По логике, уменьшив многократно количество смол и других "вредностей", мы потенциально уменьшаем риск. Если вы можете от обычных сигарет перейти на системы с меньшим вредом, сделайте хотя бы это. Только уже про обычные сигареты надо будет забыть". Врач-педиатр, доктор медицинских наук Евгений Комаровский

Стоит отметить, что 60 лет назад почти половина шведских мужчин курили традиционные сигареты. Согласно данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, к 2022 году этот показатель сократился до 5,6%.

Шведский подход к снижению вреда от табака называется "Нет дыма = меньше вреда" (No Smoke, Less Harm). На самом деле местные жители потребляют приблизительно такое же количество никотина, как и другие европейцы, однако их показатели здоровья более благополучны благодаря использованию бездымных альтернатив.

Примечательно, что шведский отчет упоминает и нашу страну. В Казахстане смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин почти в два раза превышает шведские показатели. В целом, смертность мужчин, связанная с табакокурением, у нас на треть выше, чем в Швеции.

Фото: Zakon.kz

Рак легких – одно из самых распространенных и тяжелых заболеваний, вызываемых курением сигарет. В Швеции уровень смертности от рака легких ниже, чем в других европейских странах. Например, у шведов этот показатель на 33% ниже, чем у итальянцев, и на 55% ниже, чем в Польше.

Фото: Zakon.kz

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и на примере сердечно-сосудистых заболеваний: в Швеции гораздо меньше мужских смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, чем в Малайзии или Индонезии.

Фото: Zakon.kz

"Отсутствие одобрения Концепции снижения вреда от табака со стороны ВОЗ ограничивает более здоровый выбор для 1,3 млрд курящих людей во всем мире, которые подвергаются повышенному риску ранней смерти. Мы считаем, что ВОЗ необходимо обеспечить позитивное отношение, лидерство и техническую поддержку тем странам, которые продвигают использование бездымных устройств доставки никотина как более безопасной альтернативы сигаретам", – подчеркнули медики.

Пример Швеции и ряд других исследований доказали, что бездымные устройства могут стать эффективным способом снизить риск развития заболеваний, связанных с курением.