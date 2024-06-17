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Должникам в Алматы отключат в квартирах горячую воду

Должникам в Алматы отключат в квартирах горячую воду, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 17:42 Фото: pexels
Злостных неплатильщиков в Алматы будут отключать от услуг горячей воды, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба акимата города Алматы.

"С окончанием отопительного сезона, ТОО "АлТС" приступило к отключению злостных неплательщиков от услуг горячей воды", - говорится в сообщении.

Общая задолженность алматинцев за уже использованные горячую воду и отопление достигла порядка 2,1 млрд тенге.

В мае появилась информация, что казахстанцы задолжали детям 14,6 млрд тенге.

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