Должникам в Алматы отключат в квартирах горячую воду
Фото: pexels
Злостных неплатильщиков в Алматы будут отключать от услуг горячей воды, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает пресс-служба акимата города Алматы.
"С окончанием отопительного сезона, ТОО "АлТС" приступило к отключению злостных неплательщиков от услуг горячей воды", - говорится в сообщении.
Общая задолженность алматинцев за уже использованные горячую воду и отопление достигла порядка 2,1 млрд тенге.
В мае появилась информация, что казахстанцы задолжали детям 14,6 млрд тенге.
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