Некоторым жителям Алматы отключат горячую воду: кого это коснется
С таким заявлением выступила 15 апреля 2026 года пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".
Специалисты подчеркивают, что ограничение подачи горячей воды должникам – вынужденная мера.
"Предприятию необходимо прибегать к таким действиям, поскольку неуплата должниками за услуги теплоснабжения негативно влияет на подготовку и прохождение предстоящего отопительного сезона", – объясняют в пресс-службе.
Всего с начала 2026 года в Алматы уже отключены 623 абонента за неоплаченные счета.
Кроме того, на 2204 неплательщиков поданы иски в суд. Также наложен арест на 256 потребителей, имеющих задолженность. Арестованы 287 банковских счета. 158 гражданам запрещен выезд из Казахстана. Кроме того, сумма долга удерживается с заработной платы и иных видов доходов должников.
"Взимание задолженностей за потребленную теплоэнергию путем удовлетворения судом поданных исков и совершения исполнительной надписи предусматривает арест на движимое и недвижимое имущество неплательщика, автотранспорт, банковские счета, введение ограничения на выезд за пределы страны, приостановление лицензий на все виды деятельности".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Подобные меры применяются исключительно в отношении неплательщиков, которые длительное время не оплачивают счета.
До отключения горячей воды и судебных разбирательств представители компании информируют должников о задолженности и проводят профилактические мероприятия.
Ранее жителей также предупреждали о кратковременном отключении воды из-за ремонтных работ 16 апреля. Так, с 09:00 до 18:00 горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района.