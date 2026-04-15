Некоторым жителям Алматы отключат горячую воду: кого это коснется

Коммунальщики Алматы намерены взыскивать долги за тепловую энергию с неплательщиков через суд, а также ограничить их от горячего водоснабжения до полного погашения задолженности, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступила 15 апреля 2026 года пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".

Специалисты подчеркивают, что ограничение подачи горячей воды должникам – вынужденная мера.

"Предприятию необходимо прибегать к таким действиям, поскольку неуплата должниками за услуги теплоснабжения негативно влияет на подготовку и прохождение предстоящего отопительного сезона", – объясняют в пресс-службе.

Всего с начала 2026 года в Алматы уже отключены 623 абонента за неоплаченные счета.

Кроме того, на 2204 неплательщиков поданы иски в суд. Также наложен арест на 256 потребителей, имеющих задолженность. Арестованы 287 банковских счета. 158 гражданам запрещен выезд из Казахстана. Кроме того, сумма долга удерживается с заработной платы и иных видов доходов должников.

"Взимание задолженностей за потребленную теплоэнергию путем удовлетворения судом поданных исков и совершения исполнительной надписи предусматривает арест на движимое и недвижимое имущество неплательщика, автотранспорт, банковские счета, введение ограничения на выезд за пределы страны, приостановление лицензий на все виды деятельности". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Подобные меры применяются исключительно в отношении неплательщиков, которые длительное время не оплачивают счета.

До отключения горячей воды и судебных разбирательств представители компании информируют должников о задолженности и проводят профилактические мероприятия.

Ранее жителей также предупреждали о кратковременном отключении воды из-за ремонтных работ 16 апреля. Так, с 09:00 до 18:00 горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района.