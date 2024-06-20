Кызылординский спасатель Андрей Федосияди: Я не чувствую себя чужим на Родине

Кызылординец Андрей Федосияди по национальности грек. Он главный спасатель РГУ "Оперативно-спасательного отряда" ДЧС Кызылординской области с 28-летним стажем. В Ассамблее народа Казахстана Андрей и его семья – активисты греческого центра "Понтийцы", передает корреспондент Zakon.kz.

За профессионализм Андрей Федосияди был награжден высокой наградой РК – медалью "Ерен еңбегі үшін", а также нагрудным знаком "Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар қызметіне қосқан үлесі үшін" III-й степени. В эту весну в очередной раз он и его ребята из отряда спасателей выезжали в зону подтопления в Уральск.

Здесь кызылординские спасатели эвакуировали на лодках детей, стариков, домашних животных. Кроме того, что Андрей любит свою работу, у него есть еще одно увлечение – он читает стихи на казахском языке. Самые его любимые произведения – стихи Абая. И он не только читает, но еще и свободно владеет государственным языком.

"Я родился и вырос в Кызылорде. Казахский язык слышал с детства. Поэтому не было проблем с его изучением. На улице, в школе, в своей семье я слышал казахские слова, так и учил их. Мой отец – грек, а мама – татарка, но в нашей семье казахский не был чужим. Родители тоже им владеют. Наши соседи все казахи, и поэтому я не чувствую себя чужим среди них", – говорит Андрей Федосияди.

Кроме того, что бесстрашный спасатель читает стихи на казахском языке, он знает много казахских пословиц, поговорок, пишет, заполняет всю документацию на государственном языке. Знание языка помогает ему в работе. У него двое детей – сын Артем и дочь Дарья. Дети тоже полиглоты. Кроме казахского и русского, Артем знает еще английский и немецкий и учится на языковеда.

"Когда в начале 1990-х годов многие греки Кызылординской области стали уезжать на историческую родину, наша семья не уехала. Причины были разные, но больше всего, видимо, помешало нашему переезду большое желание жить там, где родился. Кызылорда – родина не только моя, но и моих родителей, поэтому я не считаю себя чужим. Здесь мои корни, и они глубоко пущены на казахской земле, и не хотелось бы их вырывать из родной земли", – говорит спасатель.

Как рассказывает кызылординец, он также общается с родственниками в Греции. Узнает, какая жизнь в Греции, и рассказывает им, как изменилась Кызылорда, как похорошела с годами. У них тоже ностальгия, и это чувствуется в разговорах. Конечно, поколение греков на кызылординской земле появилось при трагических, даже страшных событиях. Об этих горестных для целого народа годах помнят все греки-понтийцы. Из уст в уста они передавали своим детям рассказы о тех страшных днях. Многие их потомки сейчас живут в Приаралье. Они заняты разными делами – трудятся в образовании, здравоохранении, предпринимательстве, сфере услуг и других местах. Еще в 2004 году греки Приаралья создали греческий национальный центр "Понтийцы". Это стало возможным благодаря идее известного в регионе врача – нейрохирурга Филлипа Алхазова, ныне покойного.

"Сейчас в области осталось мало греков, большая часть уехала еще 30 лет назад в Грецию. Но были и те, кто переехал в другие регионы Казахстана. Многие выбрали для дальнейшей жизни Шымкент, Алматы, Астану. В Кызылорде мы не забыли свои традиции, своя язык, который называем понтийским. Мы отмечаем все наши праздники, например, Пасху. Греки заняты на многих работах в области. Мы вносим свой посильный вклад в развитие региона", – говорит представитель центра Зоя Пумпуриди.

Как признается женщина, ее семья не испытывает никаких проблем с языком. Она сама выросла в ауле, поэтому с казахским языком знакома с детства. На нем говорят также и ее дети, супруг. Она отмечает, что большая роль в становлении межнационального общения принадлежит именно Ассамблее народа Казахстана. Это объединение действительно стало мощным общественно-политическим институтом. Кызылординская ассамблея в этом плане ведет большую работу.

Все больше и больше земляков хотят участвовать в жизни национально-культурных центров, а их в Кызылорде 11. Региональная ассамблея создает все условия для того, чтобы межэтническое согласие и толерантность были в обществе не просто словами. Поэтому здесь проводят различные мероприятия – от Дня отцов до всех национальных и народных праздников. Чтобы вырастить настоящими патриотами своих детей, создан Совет аксакалов и центр медиации, работает молодежное крыло, Совет матерей и научно-экспертная группа. Таким образом, ассамблея ищет новые пути для плодотворной работы, совершенствует новые методы.