Как филиалы зарубежных вузов в Казахстане будут проводить отбор абитуриентов

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек 20 июня на брифинге в СЦК рассказал, как будет работать приемная комиссия для поступающих в филиалы зарубежных вузов, расположенных в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, представители министерства ездят по регионам и проводят специальные профориентационные сессии.

"Сотрудники университета присутствуют на них и отвечают на все вопросы. Здесь очень важный момент – раз мы затачиваемся на качество, то даем разрешение зарубежным филиалам проводить отбор самим. То есть в соответствии со своими требованиями", – сказал Саясат Нурбек.

Он отметил, что, к примеру, при поступлении в филиал зарубежного вуза у абитуриента могут потребовать сертификат IELTS, как если бы он поступал за границей.

"Но с единственной скидкой, что в первый год мы решили снизить требования к языку, потому что все поступившие будут учиться на Foundation. Там они будут усиленно изучать язык, академическое письмо, методы исследования. Есть год, чтобы компенсировать языковой уровень до нужного качества, чтобы начать уже на второй год бакалавриат. Будет четыре года в целом, потому что в Британии бакалавриат три года. В целом, абитуриент ничего не теряет", – дополнил министр.

По его данным, каждый вуз будет устанавливать дополнительные требования к приему абитуриентов, а министерство не будет вмешиваться. Помимо этого, приемная компания также может проходить иначе, потому что сроки приема документов могут отличаться.

"По преподавателям – обязательно есть разные международные преподаватели. Помимо этого, сейчас активно привлекаются выпускники программы "Болашак". Те граждане, которые получили образование за рубежом. Кроме этого, местный вуз-партнер отправляет своих преподавателей учиться в эдинбургский офис. Сейчас 16 наших коллег проходят обучение, чтобы дополнительные предметы можно было преподавать за счет местных ресурсов", – озвучил Саясат Нурбек.

12 июня Саясат Нурбек заявил, что филиалы трех южнокорейских университетов планируют открыть в Казахстане.