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В каких странах планируют открыть филиалы казахстанских вузов

В каких странах планируют открыть филиалы казахстанских вузов, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 16:16 Фото: freepik
Филиалы казахстанских вузов появятся за рубежом. Об этом на брифинге в СЦК 20 июня 2024 года заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Миннауки, в Бишкеке уже работает филиал Евразийского национального университета им. Л. Гумилева. В ближайшее время откроется еще один филиал казахстанского вуза в России.

"Большое количество запросов поступает от наших кандасов в России, особенно – в Оренбурге, Омске. В начале этого года я был в Москве, где провел переговоры с министром науки и высшего образования России. Вопрос наконец-то решился, на базе Омского государственного университета будет открываться филиал КазНУ им. аль-Фараби. Это будет первый полноценный филиал в России", – сообщил Саясат Нурбек.

Он добавил, что также ведутся переговоры с Китаем по открытию филиалов казахстанских вузов.

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Ранее Саясат Нурбек рассказал, в какие страны уезжают учиться казахстанские студенты.

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