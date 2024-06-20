Ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам объяснили в Минтранспорта

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах сената 14 июня 2024 года рассказал, какие ограничения хотят ввести для грузовиков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Максат Калиакпаров отметил, что в Казахстане есть нормативы, которых должны придерживаться водители при перевозке грузов.

"Есть нормативы, то есть это 8 тонн на ось. Есть самосвалы, которые возят более 100 тонн вместо положенных 25. Вот эти самосвалы, которые ездят по дорогам, относятся к категории карьерных. То есть они должны ездить на карьерах. И соответственно, есть мультипликативный эффект. То есть мы видим плохие дороги, но при этом ... по ним ездят большегрузные машины. Нам надо выбирать, какой из них меньше. Поэтому допустимые нормы мы не будем запрещать. В пределах допустимых норм пусть ездят. Но тем, которые относятся к карьерам, запретим въезд на дороги. Вы же понимаете, мультипликативный эффект это порядка 500 млрд тенге. У нас разрушаются дороги именно из-за (их. – Прим. ред.) езды", – заявил он.

Планируется также ввести штрафы за нарушение допустимых норм.

"Штрафы, естественно, будут. Это будет в рамках нормы. Будут расчеты произведены. Сейчас эта норма разрабатывается. Пока срок не определили. Постараемся, конечно, до конца года. Они получают сверхмаржу, чтобы возить больше. Поэтому они будут в пределах нормы", – пояснил вице-министр.

14 июня сообщалось, что в Казахстане установят ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам.