Если пробки есть, значит, есть развитие: в Минтранспорта высказались о ситуации в Астане

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах Сената 20 июня 2024 года высказался о пробках в Астане, сообщает Zakon.kz.

Калиакпаров связывает пробки в Астане с развитием.

"На самом деле строительство дорог в городе входит в компетенцию акиматов. Есть Управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Они это все планируют, есть ГАСК", – заявил он.

Он напомнил, что в прошлом году было достаточно широкое обсуждение вопросов развития Астаны. Пробки же он считает естественным процессом.

"Пробки – это текущие ремонты (дорог. – Прим. ред.). Если пробки есть, значит, есть развитие. Развитие – это хорошо. Местные исполнительные органы, я думаю, на это ответят. Есть специальная организация дорожного движения, это их компетенция", – резюмировал вице-министр.

14 июня огромные пробки поглотили столицу. Тогда в Департаменте полиции города объяснили заторы на дорогах и попросили жителей отнестись к происходящему с пониманием.