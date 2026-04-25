#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Общество

Бибисара Асаубаева решила изучать казахский язык

Казахский язык, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 07:25 Фото: Instagram/bibisarachess
Трехкратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева приняла решение восполнить незнание казахского языка, сообщает Zakon.kz.

Этим 22-летняя спортсменка поделилась 23 апреля с подписчиками своего Telegram-канала. С ее слов, у нее уже назначен первый пробный урок с новым преподавателем.

Ранее шахматистка неоднократно подвергалась критике за то, что не отвечала на казахском языке в интервью и официальных комментариях. После этого Асаубаева заявила о намерении исправить ситуацию и пообещала заняться изучением языка.

"Тот случай, когда от слов переходят к делу", – отметили поклонники казахстанской шахматистки.

А другая казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик поделилась фотографиями маленького сына.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: