Бибисара Асаубаева решила изучать казахский язык

Трехкратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева приняла решение восполнить незнание казахского языка, сообщает Zakon.kz.

Этим 22-летняя спортсменка поделилась 23 апреля с подписчиками своего Telegram-канала. С ее слов, у нее уже назначен первый пробный урок с новым преподавателем.

Ранее шахматистка неоднократно подвергалась критике за то, что не отвечала на казахском языке в интервью и официальных комментариях. После этого Асаубаева заявила о намерении исправить ситуацию и пообещала заняться изучением языка.

"Тот случай, когда от слов переходят к делу", – отметили поклонники казахстанской шахматистки.

А другая казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик поделилась фотографиями маленького сына.