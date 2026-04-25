Бибисара Асаубаева решила изучать казахский язык
Фото: Instagram/bibisarachess
Трехкратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева приняла решение восполнить незнание казахского языка, сообщает Zakon.kz.
Этим 22-летняя спортсменка поделилась 23 апреля с подписчиками своего Telegram-канала. С ее слов, у нее уже назначен первый пробный урок с новым преподавателем.
Ранее шахматистка неоднократно подвергалась критике за то, что не отвечала на казахском языке в интервью и официальных комментариях. После этого Асаубаева заявила о намерении исправить ситуацию и пообещала заняться изучением языка.
"Тот случай, когда от слов переходят к делу", – отметили поклонники казахстанской шахматистки.
А другая казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик поделилась фотографиями маленького сына.
