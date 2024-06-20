Назарбаев Университет теряет свой потенциал: глава Миннауки ответил на критику экс-ректора

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 20 июня ответил на критику бывшего президента Назарбаев Университета Шигео Катсу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В частности глава Миннауки прокомментировал слова экс-ректора Шигео Катсу о том, что автономия Назарбаев Университета под угрозой и вуз утратил господдержку и финансирование.

"Шигео Катсу на самом деле делал несколько публикаций в не очень авторитетных изданиях, что якобы университет теряет свою автономию, теряет господдержку и финансирование, может вообще свой потенциал потерять. На самом деле я вам ответственно заявляю, теперь уже как член попечительского совета университета, ничего подобного. Закон о Назарбаев Университете, Назарбаев интеллектуальных школах и фонде также действует. Закон никто не отменял", – заявил Саясат Нурбек.

Он также добавил, что финансирование вуза не сокращали. В среднем из бюджета министерства Назарбаев Университету ежегодно выделяют порядка 40-43 млрд тенге.

"Помимо нашего госфинансирования, заработал эндаумент-фонд, то есть те средства, которые накапливал университет, начинают работать, дают дополнительную возможность университету – для покупки оборудования, лабораторий, сейчас они новые чипы будут покупать для наращивания вычислительной мощности. И мы сейчас максимально помогаем, чтобы университет продолжал развиваться", – отметил Саясат Нурбек.

По его словам, в ближайшее время будет избран новый президент Назарбаев Университета. Конкурс на эту должность длился почти год, заявки подали несколько сильных кандидатов.

В 2023 году Саясат Нурбек заявил, что его задача как министра науки и высшего образования – "развить и полноценно использовать потенциал Назарбаев Университета, чтобы он задышал и стал действительно большим исследовательским университетом".