В Усть-Каменогорске продолжается покраска фасадов

Сейчас в городе приводят в порядок 40 многоэтажек.

20 июня аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар в ходе объезда проверил ход ремонтных работ на улице Казахстан. Там, напомним, идет масштабное благоустройство на участке от улицы Кабанбай батыра до улицы Мызы, в которое входит ремонт фасадов, укладка брусчатки и так далее. Работы приурочены к акции "Таза Казахстан".

"Таза Казахстан" – это не только субботники. Это целый комплекс мероприятий. Для того, чтобы поддержать инициативу нашего президента, мы тоже подошли к вопросу комплексно. Первое направление – это как раз субботники, уборка, содержание улиц и проспектов. Второе направление – это ремонт фасадов домов. У нас много фасадов в плохом состоянии, и в этом году мы решили продолжить программу, направленную на их облагораживание", – сказал глава областного центра.

Фото: информационный центр ВКО



К слову, в общей сложности в городе сейчас приводят в порядок 40 многоэтажек.

В качестве третьего направления аким назвал ремонт существующих парков и скверов. Ну а четвертое направление — это восстановление старой части города.

Фото: информационный центр ВКО

"У нас есть дома, построенные в 50-х годах. Это дома возле ДКМ. Мы ведем там ремонтные работы, сохраняя при этом архитектурный облик старых зданий. Также мы делаем там сквер", – сказал Жаксылык Мукашевич.

Завершить все перечисленные работы планируется до Дня города (30 августа).