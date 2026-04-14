Перебои со светом продолжаются в Усть-Каменогорске

Несколько дней город Усть-Каменогорск испытывает перебои с электричеством, сообщает Zakon.kz.

На днях в областном центре без света остались больше 15 тыс. абонентов, передает телеканал "24kz". Из-за серии аварий на сетях отключились линии в поселке имени Куленова, а также в нескольких районах города, в том числе в одном из самых больших жилых массивов в Восточном Казахстане.

"Там блэкаут для потребителей продлился около восьми часов, а абонентов 25-го микрорайона подключили только спустя сутки", – говорится в репортаже.

В энергокомпании сослались на активное строительство в новых частях областного центра. Не выдерживают кабельные линии и резких перепадов температуры. Уровень грунтовых вод из-за таяния снега повышается, из-за чего топит оборудование.

"Самая серьезная авария произошла на подстанции "КШТ" – одной из крупнейших в стране, которая питает сразу 120 линий. Аналог ее есть только в Алматы. И ремонт быстро сделать не удалось, но электричество людям дали. Теперь на этой неделе будет плановое отключение, чтобы доделать работу. После этого уже займемся проверкой всего оборудования совместно с акиматом города, чтобы уменьшить в будущем количество аварий", – отметил директор по региону энергосервисной компании Ерболат Алпиев.

