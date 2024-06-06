Вслед за Узбекистаном: могут ли имамам в Казахстане запретить вести соцсети

Фото: Zakon.kz

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков 6 июня в кулуарах Сената ответил на вопрос о том, могут ли имамам в Казахстане запретить вести социальные сети, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отметим, ранее пользоваться соцсетями запретили имамам в Узбекистане. Такое решение было принято после неоднозначных выступлений некоторых духовных лидеров в Сети. "Безусловно, этот опыт соседей мы знаем. Однако я полагаю, что соцсети – это тоже инструмент общения со своей уммой, со своими гражданами. Поэтому мы пока рассматриваем иные варианты, но что касается запрета вести соцсети, то такой вопрос не стоит", – ответил вице-министр культуры и информации Канат Искаков. Журналисты также уточнили у вице-министра, что означает "иные варианты ограничений". "Это иные варианты общения. Есть офлайн, онлайн, есть стримы. Это как один из вариантов общения со своими прихожанами. Но вопрос прямого ограничения на повестке дня не стоит", – добавил Канат Искаков. В ноябре 2023 года депутаты Мажилиса приняли закон, запрещающий распространение религиозной литературы в образовательных учреждениях. Читайте также Cенатор о пассажирских перевозках в Казахстане: Билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки Водоемы Алматы начали обрабатывать от комаров Усилить контроль за деятельностью страховых компаний предлагает депутат

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