В Атырау религиозные пансионаты обучали детей без разрешения

Прокуратура города Атырау выявила факт распространения литературы, пропагандирующей религиозную рознь, через одну из благотворительных организаций, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 января рассказали в пресс-службе ведомства.

"Согласно заключению экспертизы, материалы, распространяемые среди несовершеннолетних, признаны запрещенными на территории Казахстана. На основании постановления Специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау благотворительная организация признана виновной по ч. 4 ст. 453 КоАП РК и ей назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 516 880 тенге", – говорится в сообщении.

Кроме того, без соответствующего разрешения организация проводила обучение детей по религиозным направлениям, функционируя как пансионаты.

Сообщается, что в связи с этим по иску прокуратуры города отменена государственная регистрация четырех организаций, а также ликвидированы все пансионаты.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 11 религиозных радикалов задержали в Жамбылской области.