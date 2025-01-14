#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
528.52
539.14
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
528.52
539.14
5.17
События

В Атырау религиозные пансионаты обучали детей без разрешения

Рамадан, рамазан, ислам, пост, мусульмане, мусульманство, Коран, ораза, ураза, мусульманский пост, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 18:24 Фото: freepik
Прокуратура города Атырау выявила факт распространения литературы, пропагандирующей религиозную рознь, через одну из благотворительных организаций, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 января рассказали в пресс-службе ведомства.

"Согласно заключению экспертизы, материалы, распространяемые среди несовершеннолетних, признаны запрещенными на территории Казахстана. На основании постановления Специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау благотворительная организация признана виновной по ч. 4 ст. 453 КоАП РК и ей назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 516 880 тенге", – говорится в сообщении.

Кроме того, без соответствующего разрешения организация проводила обучение детей по религиозным направлениям, функционируя как пансионаты.

Сообщается, что в связи с этим по иску прокуратуры города отменена государственная регистрация четырех организаций, а также  ликвидированы все пансионаты.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 11 религиозных радикалов задержали в Жамбылской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Снежный барс попал в фотоловушку в Восточном Казахстане
События
18:31, Сегодня
Снежный барс попал в фотоловушку в Восточном Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: