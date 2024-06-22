Пожар в элитной многоэтажке Астаны полностью потушили

Министерство по чрезвычайным ситуациям 22 июня сообщило, что пожар в жилом многоэтажном комплексе близ ТРЦ "Хан Шатыр" в Астане полностью ликвидирован, сообщает Zakon.kz.

"Пожар ликвидирован", – сообщили в МЧС.

Также ведомство опубликовало кадры тушения. На видео видно, как спасатели четко и слаженно сработали, не дав огню распространиться.





22 июня около 15:00 в жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар. При пожаре эвакуировали 8 человек, из них один ребенок.

Позже в МЧС рассказали о состоянии эвакуированных. В результате пожара никто серьезно не пострадал. Эвакуированных людей осмотрели медики Центра медицины катастроф (ЦМК).