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В Алматинской области строятся 53 новых школы, предназначенных для обучения 54 600 учеников

В Алматинской области строится 53 новых школы, предназначенных для обучения 54 600 учеников, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 10:35 Фото: акимат Алматинской области
В рамках национального проекта "Комфортная школа" в Алматинской области началась масштабная программа по строительству новых школ. В пяти районах и городе Қонаеве (Енбекшиказах, Жамбыл, Иле, Карасай, Талгар и Қонаев) будут возведены 53 учебных заведения на 54 600 учеников.

В данное время ведется строительство 26 школ на 24 900 мест, которое началось в 2023-2024 годах. По всем объектам уже имеются подрядчики и ведутся строительно-монтажные работы.

Акиматом Алматинской области выделено 1,9 млрд тенге на проектирование и 5,9 млрд тенге на строительство ИКИ для всех 53 школ.

26 проектов получили положительное заключение экспертизы.

В Алматинской области строится 53 новых школы, предназначенных для обучения 54 600 учеников, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 10:35

Фото: акимат Алматинской области

В планах на 2024-2025 годы начать строительство 27 новых школ на 29 700 мест. Проектно-сметная документация для данных школ направлена на экспертизу.

Программа строительства новых школ в Алматинской области – это большой шаг к обеспечению качественного образования для детей региона.

"Мы рады объявить о начале масштабной программы строительства 53 новых школ в Алматинской области. Это не только позволит создать комфортные условия для обучения, но и станет важным шагом к решению проблем трехсменного обучения. Новые школы обеспечат 54 600 дополнительных учебных мест, что значительно разгрузит существующие школы и позволит детям учиться в комфортных условиях. Мы уверены, что этот проект станет значительным вкладом в развитие образования в нашем регионе". Заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов
В Алматинской области строится 53 новых школы, предназначенных для обучения 54 600 учеников, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 10:35

Фото: акимат Алматинской области

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