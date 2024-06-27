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Законодательство РК

В МВД рассказали, кого задерживают за торговлю детьми

Дети , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 12:10 Фото: pixabay
Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев 27 июня 2024 года в кулуарах Сената прокомментировал случаи торговли детьми в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, за прошлый год было зарегистрировано 19 уголовных дел по таким фактам.

"К сожалению, есть такая статистика. В этом году уже 6 таких фактов. В основном, дети продаются внутри нашей страны. Есть люди, которые по каким-то физиологическим особенностям не могут иметь детей, они порождают некоторый спрос, и находятся люди, которые этот спрос удовлетворяют", – дополнил Кожаев.

Он рассказал, что за торговлю детьми зачастую задерживаются люди, которые работают в перинатальных центрах, в детских домах и домах малюток. Бывает, что продают своих детей женщины после нежелательной беременности.

Со слов Кожаева, наказание за это преступление сейчас очень жестокое и предусматривает до 18 лет лишения свободы.

"Закон не предполагает усиления ответственности в этой части. Закон выстраивает саму систему противодействия государства торговле людьми", – резюмировал вице-министр.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 20 марта 2024 года приняли в первом чтении проект закона, которым предусматривается внедрении в школах Казахстана программ по противодействию торговле людьми.

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